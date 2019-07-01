Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС

Малый космический аппарат Red-Eye минобороны США DARPA запустили с борта Международной космической станции (МКС), сообщает в пятницу, 28 июня, Twitter компании NanoRacks.

Отмечается, что запуск спутника Red-Eye был осуществлен накануне с помощью пусковой системы Kaber. Его вынесли наружу станции из японского модуля Kibo, после чего канадский манипулятор SSRMS взял систему Kaber со спутником и затем перевел ее в положение для запуска.

На данный момент на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.

27 июня стало известно, что грузовой корабль "Прогресс МС-12", который планируется запустить 31 июля, полетит к МКС по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли, или три часа. В настоящее время российские космические корабли "Прогресс" и "Союз" выполняют полеты к МКС по стандартной двухсуточной или по быстрой шестичасовой схемам.