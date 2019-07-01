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01.07.2019
ЦАМТО

"Росэлектроника" представила на МВТФ "Армия-2019" систему бесперебойной радиосвязи в условиях РЭП

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Логотип Объединенной "Росэлектроники".
Источник изображения: http://internavigation.ru/

ЦАМТО, 28 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в рамках форума "Армия-2019" представил систему коротковолновой радиосвязи "Ладога".

Данная система обеспечивает бесперебойную передачу информации на расстоянии до 3 тыс. км в условиях тяжелой помеховой обстановки, а также радиоэлектронного подавления (РЭП).

Система, разработанная НПО "Импульс" (входит в "Росэлектронику"), предназначена для надежной передачи информации по каналам связи в КВ (коротковолновом) диапазоне – 1,6-30 МГц. Она обеспечивает устойчивую и бесперебойную связь на скорости до 19200 бит/сек в сложной помеховой обстановке при наличии высокого уровня природных и индустриальных источников шума, а также в условиях РЭП за счет адаптации во всем коротковолновом диапазоне без предварительного зондирования. Система автоматически распределяет частотный ресурс между участниками сети без вмешательства оператора.

Высокая надежность радиосвязи между удаленными абонентами в условиях помех реализуется посредством непрерывной перестройки передающего и приемного устройства на оптимальную для данного момента времени группу рабочих частот.

Зарубежные системы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты имеют длительное время синхронизации при начале обмена информацией. В системе разработки НПО "Импульс" этот недостаток отсутствует – синхронизация происходит только один раз при включении питания, после чего система автоматически поддерживает синхронизацию в режиме радиомолчания в течение 30 суток. Благодаря этому передача данных начинается незамедлительно – сразу после получения приказа.

Еще одним преимуществом системы по сравнению с имеющимися на рынке аналогами является то, что в ней одновременно с передачей текущей информации контролируется качество прохождения сигнала на запасных частотах.

"Технические средства системы "Ладога" могут быть размещены на стационарных, подвижных, морских или воздушных объектах. Система может быть использована органами МЧС, МВД, а также любыми другими организациями в ситуациях выхода из строя существующей системы связи, а также в районах, не оборудованных средствами связи, таких как Крайний Север. Кроме того, система может применяться для обеспечения связью морского и речного транспорта, удаленных метеостанций, геологов, строителей газо- и нефтепроводов, железнодорожных путей", – сообщили в холдинге "Росэлектроника".

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