ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой

Российский "Спуки" будет создан на базе АН-12

Вооруженные силы России в ближайшее время могут получить на вооружение "ганшипы" или тяжелые штурмовики, предназначенные для непосредственной огневой поддержки войск, прежде всего при проведении контрпартизанских операций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную на военно-техническом форуме "Армия-2019.

Напомним, что "ганшипы" (буквально – пушечный корабль, канонерская лодка), появились в ВВС США в ходе войны в Индокитае как средство борьбы с партизанами, в том числе и на знаменитой "Тропе Хошимина". Первый ганшип представлял собой самолет-транспортник с установленными на нем полукустарным способом пулеметами – крупнокалиберными и под винтовочный патрон. "Машинганы" монтировались по одному борту. Обнаружив неприятеля, самолет ложился в пологий круговой вираж, заваливаясь на "боевой" бок, и открывал огонь из всех стволов по цели, которая оказывалась в центре и глубине образовавшейся "воронки". Такая тактика обеспечивала продолжительный сосредоточенный шквал огня по противнику. Боевая эффективность таких машин оказалась столь высока, что весной 1965 года фирма Air International получила заказ на срочную переработку 20 транспортных C-47 в боевой вариант, получивший наименование AC-47D.

В дальнейшем в качестве базового самолета для модернизации его в тяжелый штурмовик выбрали четырехмоторный транспортный C-130 Hercules. На его основе и был создан наиболее мощный из "ганшипов" — AC-130 Gunship II.

Однако насыщение вьетнамских партизанских отрядов мобильными средствами ПВО, в том числе и советскими ПЗРК "Стрела-2", серьезно осложнило работу "Спуки" (еще одно прозвище "ганшипов"), которые начали нести большие потери.

В дальнейшем самолеты этого типа применялись в большинстве войн, которые вели США, и по сей день они остаются в строю. Конечно, современный AC-130 Spectre радикально отличается от первых AC-47D, он имеет новейшую авионику, современные системы управления огнем и РЭБ, а также другое вооружение: автоматическую 30-мм пушку GAU-23/A и 105-мм гаубицу М102.

Надо отметить, что в настоящий момент "Спуки" стал еще более "нишевым" - его использование практически исключено против противника, имеющего средства ПВО. Так, во время операции "Буря в пустыне" один из АС-130Н во время боя за Аль-Хафи был сбит иракским ЗРК. Весь экипаж самолета погиб.

Однако при использовании "ганшипа" в своей нише – для борьбы с повстанцами и при проведении контртеррористических операций, он оказывается очень эффективным, буквально сметая противника огнем и вызывая у уцелевших настоящий ужас.

Не случайно американцы продолжают строительство и усовершенствование этих грозных машин. Аналогичные работы идут и в Италии, и в КНР, где тяжелый штурмовик построен на базе местной копии АН-12.

Очевидным преимуществом "ганшипа" перед вертолетами и реактивными штурмовиками является возможность длительное время даже не патрулировать, а буквально дежурить в воздухе, в том числе в темное время суток и на местности со сложным рельефом.

Так что нет ничего удивительного, что работы над созданием собственного "Спуки" начались и в России, где подобная техника смогла бы принести большую пользу при борьбе с терроризмом и в конфликтах низкой интенсивности. Например, в Сирии для борьбы с "бармалеями".

Согласно информации ТАСС, в качестве базы для российского "ганшипа" будет использован АН-12, а в качестве одного из элементов вооружения он получит 57-мм автоматическое орудие.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",