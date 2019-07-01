На форуме "Армия-2019" показали двухствольный автомат АО-32

На форуме "Армия-2019" продемонстрировали уникальный двухствольный автомат. Сегодня это уже история – автомат был изобретен советскими конструкторами в далеком 1965 году, но так и не поступил в серийное производство.

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Оружие было представлено специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящего в структуру корпорации "Ростех".

Собранный в единственном экземпляре автомат АО-32 был сконструирован С.Г. Симоновым и П.А. Ткачевым. В автомате – одна затворная рама и один затвор, закрывающий сразу два ствола. Выстрелы производятся одновременно.

Бесспорным достоинством такого автомата является кучность огня из различных положений. Правда, есть и минус – двухствольный автомат существенно тяжелее обычного.

В то время шло изыскание конструктивных решений, позволяющее существенно улучшить кучность автоматическим огнем из неустойчивого положения: стоя с руки, лежа с руки. Получается, посредством этой схемы достигли улучшения кучности огня,

- рассказал телеканалу "Звезда" конструктор ЦНИИТОЧМАШ Александр Гридин.

В то же время, в серийное производство автомат не был запущен по сугубо практическим причинам. Во-первых, существенно возрастало время сборки-разборки оружия, во-вторых – массовое производство таких автоматов было бы куда более трудоемким и затратным по сравнению с обычными автоматами Калашникова. Поэтому автомат, прозванный "кошмаром НАТО", так и остался в единичном экземпляре.