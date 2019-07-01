"Винторез" и "Вал" подружили с Пикатинни

Тульские мастера осовременили советские бесшумные винтовки. Вчера, 27 июня, "Российская газета" сообщила о том, что Тульский оружейный завод (ТОЗ) приступил к серийному производству обновлённых "Вала" и "Винтореза".

По словам начальника стрелково-испытательного комплекса ТОЗ Александр Моисеенко, ресурс стволов новых винтовок увеличен вдвое. Также "Винторез" и "Вал" теперь штатно оснащаются планками Пикатинни, что позволяет устанавливать на них широкий спектр оружейных аксессуаров. Ещё одно важное улучшение: штатные магазины теперь вмещают по 20 и 30 патронов вместо базовых на 10 и 20 боеприпасов соответственно.

Винтовка ВСС "Винторез". Источник изображения: rg.ru

Официальное обозначение обновлённых "Винтореза" и "Вала" — ВССМ (винтовка снайперская специальная модернизированная) и АСМ (автомат специальный модернизированный).

Винтовка снайперская специальная (ВСС) "Винторез" калибра 9 мм была разработана в 1987 году. Она обладает прицельной дальностью 400 м и предназначена для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. "Вал" — бесшумный автомат, разработанный на базе "Винтореза".