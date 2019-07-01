Понимают, но готовятся: Литва опасается войны с Россией

СМИ рассказали, зачем Литва готовится к войне с Россией

Литва готовится к войне с Россией, хотя даже сами власти прибалтийской республики осознают, что такой конфликт маловероятен, пишут СМИ. Вильнюс настораживает модернизация российской армии и довольно большая концентрация вооруженных сил РФ в соседней Калининградской области. Прибалтика и Польша регулярно заявляют о гипотетической российской угрозе, в Москве же отмечают, что на этом фоне в республиках увеличивается контингент НАТО.

Несмотря на невысокую вероятность "российской агрессии" против Литвы, в прибалтийской республике все равно сохраняется антироссийская истерия. Более того, сейчас там готовятся к маловероятной войне, пишет американское издание The National Interest.

Обеспокоенность Литвы вызвана тем, что за последние пять лет российская армия модернизировалась и теперь Москва усиливает обороноспособность Калининградской области, которая граничит с республикой на северо-востоке.

Как отмечает издание, сами литовские власти понимают, что вероятность нападения России "невысокая".

При этом некоторые по-прежнему считают, что российская сторона якобы расценивает Прибалтику как "временно потерянную территорию".

По оценке министерства обороны республики, в соседнем российском регионе находятся 20 тыс. человек личного состава, в том числе морская пехота. В ведомстве не исключают, что РФ может нанести массивный сухопутный удар по Литве с востока, с белорусской территории, всего в менее чем 20 милях от пригорода Вильнюса. Для этого "нападения", по предположению литовских военных, Москва может задействовать дополнительные 120 тыс. человек из Западного военного округа, включая танковую армию.

На данный момент, по данным издания, прибалтийская республика может мобилизовать всего 14 тыс. человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, причем 4 тыс. человек из них только что завершили девятимесячную срочную службу. Впрочем, Литва также может рассчитывать на 5 тыс. волонтеров и 1,3 тыс. военных из Германии, Нидерландов и Чехии по программе "Расширенное передовое присутствие НАТО".

За последние шесть лет прибалтийская республика в три раза увеличила военный бюджет, который теперь составляет 2% от ВВП и расходуется на улучшение основных сухопутных сил - механизированную бригаду и моторизованную бригаду, обратили внимание американские журналисты.

Если военный конфликт все же начнется, Литва займет оборонительную позицию и будет ждать подкрепления от НАТО.

На данный момент министерства обороны и транспорта совместно стараются увеличить скорость допуска союзнических войск на территорию республики. В частности, как пишут в NI, они стремятся к тому, чтобы улучшить пропускную способность порта в Клайпеде и расширить железнодорожную линию из Польши до основного места базирования механизированной бригады.

Помимо сил НАТО, Литва надеется, что на ее территории разместятся и американские войска, например, базирующаяся в Польше бронетанковая бригада США могла бы периодически переезжать в соседнюю республику, отметили в материале.

В Литве, как и в Прибалтике в целом, регулярно заявляют о возможной "российской угрозе". Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка (Второй департамент оперативных служб Минобороны) 5 февраля представили новый доклад, в котором оценивались угрозы безопасности республики. Этот документ литовские разведчики традиционно передают в парламент страны в начале каждого года.

В этом году спецслужбы Литвы назвали главной угрозой для безопасности прибалтийской страны Россию. В Вильнюсе заявили, что Москва разворачивает военную активность в Калининградской области, шпионит в интернете, запускает беспилотники, ведет информационную войну и способствует восстановлению памятников советским воинам.

Кроме того, как подчеркивают органы госбезопасности прибалтийской республики, Россия и ее главный союзник - Белоруссия - якобы стремятся заманить в свои разведывательные сети литовцев.

"Устойчивые тенденции говорят об особом интересе российской и белорусской разведок ко всем литовским гражданам с доступом к конфиденциальной информации (в особенности к политикам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, предпринимателям, журналистам), которые имеют родственников в России или Белоруссии или бывают там с другими целями. Такие люди становятся мишенью для вербовки в зависимости от наличия доступа к информации, уязвимостей, благожелательности и зависимости от России и Белоруссии", - указали в докладе литовских спецслужб.

В конце июня прошлого года занимавшая на тот момент пост президента страны Даля Грибаускайте заявила изданию Der Spiegel, что литовцы должны быть "психологически, политически и технологически" готовы обороняться в случае гипотетического военного вторжения со стороны России.

Страны Запада, по ее мнению, слишком мягко относятся к Москве и недооценивают ее "угрозу".

В Москве неоднократно говорили о безосновательности опасений по поводу того, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в альянсе прекрасно осведомлены об отсутствии у РФ таких планов, а подобные заявления используются для усиления группировки альянса в регионе.

Министр обороны России Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии ведомства в Севастополе в конце июня прошлого года обратило внимание, что на фоне "истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии" численность натовского контингента в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии за несколько лет увеличилась с 2 тыс. до 15 тыс. человек. Причем в период учений это число возрастает до 40-60 тыс. военнослужащих. В то же время российская сторона не наращивает состава войск в регионе.

Лидия Мисник