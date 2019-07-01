Ракеты с недопустимым радиусом: США готовятся к выходу из ДРСМД

В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских ракет

Когда ДРСМД прекратит свое действие, США будут создавать неядерные ракеты с радиусом, не предусмотренным договором. Кроме того, чтобы оказывать противодействие российской стороне, одной из важнейших частей обороны Соединенных Штатов станет противоракетная оборона. Ранее стало известно о подготовленных НАТО военных мерах против России, которые могут быть применены после окончания действия ДРСМД. Россия обещает ответить на это компенсационно.

Посе того как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратит свое дейсвтие, США будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы защититься от российских крылатых ракет, заявил и.о. министра обороны США Марк Эспер 27 июня по итогам встречи глав военных ведомств НАТО. Проблема ДРСМД была одной из основных тем для обсуждения.

Таким образом Эспер ответил на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона намерение переориентировать на противодействие Москве развернутые в Европе объекты системы ПРО, которые, как на протяжении последних десяти лет заверяли представители администрации США, "не будут направлены против России".

Он рассказал, что США, оставаясь в рамках ДРСМД, уже начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным ДРСМД радиусом действия. Эспер объяснил, что они помогли бы Вашингтону противостоять "угрозам со стороны РФ".

"Спустя 30 лет после падения Берлинской стены Россия все еще хочет владеть правом вето на решения своих соседей и вмешивается в суверенные демократические процессы других стран. Военная активность Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и в других местах продлевает человеческое страдание и прикрывает автократов", - заявил он.

К тому же и.о. главы Пентагона подчеркнул, что Россия продолжает модернизировать свои вооруженные силы, и в этом ключе развивает свой потенциал в космосе и киберпространстве. По словам Эспера, к 2020 году Москва также планирует потратить $28 млрд на модернизацию своей ядерной триады - стратегических ракет наземного базирования, на подводных лодках и на самолетах.

"Но не сомневайтесь: США будут соблюдать ДРСМД до последней минуты его действия. (…) Если Москва решит выйти из договора, мы и наши союзники предпримем необходимые шаги и вступим в будущее вместе", - заверил и.о. министра.

Он также написал в своем твиттере, что США не собираются размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, поскольку Вашингтон не хочет новой гонки вооружений.

Накануне главы оборонных ведомств стран НАТО утвердили на встрече в Брюсселе пакет военных мер по сдерживанию России. Он будет активирован 2 августа - в этот день, с наибольшей долей вероятности, ДРСМД прекратит свое действие.

Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что в ответ на "нарушающие договор" действия Москвы военный блок собирается активизировать разведдеятельность, увеличить количество военных учений, развивать системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны, а также модернизировать обычные вооружения. Об этих военных мерах против России 29 министров дискутировали чуть больше часа.

%Североатлантический альянс также пообещал не размещать в Европе новые ядерные ракеты.

При этом в организации подчеркнули, что НАТО параллельно гарантирует "эффективность и надежность своего ядерного сдерживания".

Столтенберг в очередной раз возложил вину за якобы односторонний выход из ДРСМД на Москву, хотя первой о приостановке своего участия в договоре заявила как раз американская сторона. Но генсек НАТО уверен: Россия нарушала этот договор "еще во времена администрации [президента США Барака] Обамы" .

Он вновь призвал РФ "вернуться в ДРСМД", но для этого Москва должна выполнить ультиматум Вашингтона и "проверяемо уничтожить" все разработки новых крылатых ракет. В первую очередь, такие условия относятся к ракетам 9М729, которые, по мнению США, выходят за пределы условий договора.

Но российская сторона не раз заверяла, что это оружие полностью соответствуют требованиям ДРСМД, и даже предоставляла доказательства этого.

Но США совместно с НАТО продолжают склонять Россию к тому, чтобы она до 2 августа ликвидировала 9М729 ради сохранения ДРСМД.

"Россия создала, испытала и развернула свои новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729. - "Газета.Ru"), которые способны нести ядерные заряды и могут достичь европейских городов в течение нескольких минут. В итоге в Европе нет новых американских ракет, зато есть российские", - заявил Столтенберг. Именно в таком виде позиция альянса была сформулирована еще в декабре прошлого года - за два месяца до того, как обе стороны приостановили свое участие в договоре.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что в случае материального воплощения угроз НАТО по ДРСМД Россия ответит компенсационными военными мерами.

Он отметил, что военный блок пытается представить происходящее как военно-политический ответ на действия России, но это больше напоминает пропагандистскую акцию с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового сообщества.

Россия и США - обе стороны ДРСМД - в феврале этого года приостановили свое участие в нем.

Они обвинили друг друга в нарушении положений договора, а затем первым о приостановке его выполнения со своей стороны объявил Вашингтон. Москва ответила зеркально.

Президент США Дональд Трамп поставил России условие: если до 2 августа она не "вернется" к исполнению положений договора, Соединенные Штаты окончательно из него выйдут. При этом российская сторона полагает, что США уже давно собирались разорвать ДРСМД.

Лидия Мисник