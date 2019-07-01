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01.07.2019
ТАСС

Новый дальнобойный планирующий снаряд создадут для самоходки "Лотос"

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САО "Лотос"
САО "Лотос".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Главный конструктор "Лотоса" Вениамин Счастливцев отметил, что предельная дальность может составить до 25 км

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр "Глиссада") дальностью стрельбы до 25 км создается для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ "Лотос" разработки ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех). Об этом на форуме "Армия-2019" сообщил главный конструктор "Лотоса" Вениамин Счастливцев.

"Наше предложение заключается в том, что надо поставить такого типа работу, шифр "Глиссада", с управляемым активно-реактивным планирующим боеприпасом. Предельную дальность можно получить в 25 км", - сказал Счастливцев.

При разработке "Глиссады" предлагается использовать наработки, полученные ранее при создании новых боеприпасов для перспективной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской системы "Коалиция".

"При этом нами предполагается, что вот это работа должна быть разработана на базе головки самонаведения боеприпаса с большой управляемой дальностью, который вот сейчас разрабатывается в калибре 152 мм для "Коалиции-БП", - отметил конструктор.

По его словам, в свое время точно такое же решение было принято при разработке предыдущего поколения высокоточного оружия.

"Был в калибре 152 мм разработан боеприпас "Краснополь", КБП разработало, и потом под эту же головку самонаведения был разработан "Китолов-2", который у нас сегодня имеется", - пояснил Счастливцев.

САО "Лотос"

Авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" создается для повышения огневой мощи подразделений Воздушно-десантных войск и для замены стоящих сейчас на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона".

"Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ. Основным вооружением "Лотоса" является орудие калибра 120 мм.

Орудие базируется на шасси БМД-4М. В пресс-службе Ростеха сообщили, что масса новой машины - 18 тонн, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л. с., запас хода - не менее 500 км. Расчет орудия - четыре человека, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 13 км. Подготовка и ведение огня максимально автоматизированы.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
01.07.2019 16:34
Фуфло.
0
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