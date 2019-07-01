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01.07.2019
ЦАМТО

В России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа"

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ОКБ-Планета
ОКБ-Планета.
Источник изображения: www.npoprocess.ru

ЦАМТО, 28 июня. В России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа", невидимую для самолетов и разведывательных БЛА, сообщил "РИА Новости" гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров.

"Идея проста – использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на прием и сама ничего не излучает, а значит, ее "не видно и не слышно", – сказал он.

Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

"Интерес потенциальных заказчиков есть", – отметил А.Петров.

По его словам, это не только силовые структуры, но и частные клиенты, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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