В России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа"
ОКБ-Планета.
Источник изображения: www.npoprocess.ru
ЦАМТО, 28 июня. В России создали пассивную радиолокационную станцию "Тропа", невидимую для самолетов и разведывательных БЛА, сообщил "РИА Новости" гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров.
"Идея проста – использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на прием и сама ничего не излучает, а значит, ее "не видно и не слышно", – сказал он.
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
"Интерес потенциальных заказчиков есть", – отметил А.Петров.
По его словам, это не только силовые структуры, но и частные клиенты, передает "РИА Новости".
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