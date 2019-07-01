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01.07.2019
ТАСС

Модернизация солнечной обсерватории в Бурятии завершится в 2020 году

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Уссурийская астрофизическая обсерватория
Уссурийская астрофизическая обсерватория Дальневосточного отделения РАН.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Обсерватория, состоящая из 528 антенных постов, будет изучать солнечную активность

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Солнечная обсерватория в урочище Бадары (Бурятия) будет введена в эксплуатацию после модернизации в конце 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор научно-технического управления АО "НПФ Микран" Павел Кузьминов.

"Мы модернизируем солнечную обсерваторию. Госконтракт был заключен в декабре прошлого года. Первую поставку мы осуществляем в конце этого года (это 129 антенных постов). В конце 2020 года обсерваторию вводят полностью в эксплуатацию", - сказал Кузьминов.

Она будет изучать солнечную активность и следить за объектами, имеющие радиоизлучение. Обсерватория состоит из 528 антенных постов, расположенных крестом на расстоянии полтора километра на километр. Все антенны синхронно поворачиваются под управлением двигателей, которые поставляет "Микран", с точностью в 1 угловую минуту. По словам Кузьминова, для этих целей в систему будет вшиваться соответствующее программное обеспечение.

"Для каждой широты и долготы построен алгоритм в виде таблицы, в соответствии с которым Солнце проходит через эту точку (таблица эфемерид). Электродвигатель имеет встроенный контроллер, в него зашивается таблица эфемерид, в соответствии с которой все посты синхронно для указанной координаты поворачиваются", - пояснил представитель предприятия, подчеркнув, что для каждой антенны есть своя поправка, поскольку "они находятся на приличном удалении".

Солнечная обсерватория в Бадарах входит в состав Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Основным ее инструментом является Сибирский солнечный радиотелескоп.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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