Naval Group завершила строительство шестого фрегата класса FREMM для ВМС страны

ЦАМТО, 28 июня. Компания Naval Group объявила о состоявшейся 26 июня на предприятии в Лорьяне при участии министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли церемонии, посвященной завершению строительства шестого фрегата класса FREMM для ВМС страны.

Новый многоцелевой фрегат получил название "Норманди".

Министр вооруженных сил поднялась на борт фрегата "Норманди", который был построен Naval Group в рекордно короткие сроки – за 40 месяцев. DCNS ускорила работы, взяв обязательство обеспечить в соответствии с "Законом о военных программах на 2014-2019 гг." поставку первых шести кораблей французскому флоту к середине 2019 года.

Одновременно был дан старт постройке фрегатов FREMM в версии противовоздушной обороны, а также новых средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire).

Naval Group приступила к строительству "Норманди" в начале 2017 года. Церемония спуска корабля на воду состоялась 1 февраля 2018 года. Планируется, что в ближайшее время новый корабль прибудет на базу в Брест.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей будут поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты будут построены в варианте ПВО.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс" (формально третий с учетом поставленного ВМС Египта "Норманди"), 16 марта 2016 года – третий (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый (D654) "Овернь" (Auvergne), 18 июля 2018 года – пятый (D655) "Бретань".

В настоящее время на предприятии в Лорьяне ведется строительство следующих фрегатов серии в версии ПВО. Планируется, что фрегаты "Эльзас" и "Лорейн" будут поставлены ВМС Франции в 2021 и 2022 гг.

Кроме того, Naval Group с 2023 года намерена начать реализацию программы постройки новых средних фрегатов FTI. Резка первой стали для этих кораблей должна начаться в октябре 2019 года.