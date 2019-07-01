Летающая пушка: в США оценили идею превращения Ан-12 в боевой самолет

В США заинтересовались предложением по переоборудованию советского военного транспортника Ан-12 в аналог американского тяжелого ударного самолета АС-130.

Портал The Drive отреагировал на новость, пришедшую с международного военно-технического форума "Армия-2019". От своего источника в ВПК ТАСС стало известно о том, что в России приступили к разработке летающей артиллерийской батареи. Этот самолет, созданный на базе Ан-12, будет поддерживать войска на поле боя "аналогичного американским боевым кораблям AC-130".

Транспортник вооружат парой 57-мм автоматических пушек, а также другими артиллерийскими орудиями более мелкого калибра.

На первой стадии проекта самолет превратят в летающий испытательный стенд. На нем будут экспериментировать с различными видами оружия, отрабатывать тактику.

Вероятнее всего, Ан-12 оснастят новым боевым модулем БМ-57, являющимся модернизированной версией советского зенитного орудия С-60.

Автор статьи отмечает, что Ан-12 примерно аналогичен американскому самолету C-130 Hercules, послужившему основой для АС-130.

"Не совсем понятно, почему россияне заинтересовались созданием собственной версии AC-130 именно сейчас, - пишет эксперт. - Концепция превращения грузовых самолетов в вооруженные боевые корабли существует уже более 50 лет. И ВВС США остаются крупнейшим оператором таких самолетов. Сегодня они используются почти исключительно для поддержки сил специальных операций, причем в ночное время, где они могут применить свои мощные датчики".

Принцип действия таков: самолет с торчащими с одной из сторон пушками летит по кругу над конкретной целью и обстреливает ее. Причем обеспечить точный огонь он может даже без помощи современных датчиков и систем стабилизации и наведения.

Радиус взрыва снаряда автоматической пушки меньше, чем у традиционных бомб и ракет. Поэтому такие самолеты подходят для поражения целей, находящихся в опасной близости от дружественных сил.

Эксперт полагает, что для российских ВВС, воюющих в Сирии, летающая артбатарея может быть особенно полезна. Часто им приходится оказывать поддержку армии в городах, где союзные и вражеские войска могут находиться в соседних домах. И здесь точный огонь будет необходим.

Справка "РГ"

Военно-транспортный самолет Ан-12 (по кодификации НАТО: Cub - "Новичок") был создан в АНТК имени Антонова. Первый полет совершил в 1957 году. Оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями.

Особенностью фюзеляжа самолета является скошенная хвостовая часть, где располагается большой грузовой люк. Это позволяет производить прямую загрузку крупногабаритной техники. Ан-12 сыграл большую роль в становлении ВДВ СССР. Он стал первым самолетом способным осуществлять массовое десантирование боевой техники и парашютистов.

Транспортник вмешает две БМД-1 либо боевые машины, сделанные на её базе (2С9 "Нона", БТР-Д) или 60 парашютистов.

Также Ан-12 широко использовались в качестве летающих лабораторий для испытания двигателей и различных систем.

Олег Корякин