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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Системы ПВО C-400 развернуты в Севастополе на форуме "Армия-2019"

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C-400
C-400.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков единиц боевой техники, включая ракетные комплексы и системы ПВО, представлены в Севастополе на открывшемся в пятницу в городе Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает Черноморский флот (ЧФ).

"На площадках Форума для жителей и гостей города представлено порядка 50 единиц современного вооружения и военной техники", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Это, в частности, пусковые установки систем противовоздушной обороны С-400, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", комплексы радиоэлектронной борьбы. В том числе комплекс "Красуха-С4", многофункциональный комплекс "Инфауна" и др., информирует штаб ЧФ.

"Для посещения всеми желающими на причале Севастопольского морского вокзала выставлены фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и высокоскоростные противодиверсионные катера типа "Грачонок" и "Раптор", - сказано в сообщении.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Бастион
Инфауна
Красуха-4
С-400 Триумф
Проекты
1135 Буревестник
1239 Сивуч
21631 Буян-М
21980 Грачонок
АРМИ-20XX
ЧФ
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