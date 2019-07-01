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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Минкомсвязи предлагает обсудить обязательную предустановку российского ПО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вернулось к идее обязательной предустановки отечественного программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и планшеты.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект соответствующих поправок в закон о связи.

"Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков - например, карты от "Яндекса", приложение социальной сети "Вконтакте", антивирусное ПО от "Лаборатории Касперского"", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что это радикально изменит рынок мобильных приложений, так как ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России. При этом в законопроекте Минкомсвязи не указано, сколько российских приложений будут обязаны установить производители и какие это могут быть приложения, уточняется в статье.

По словам федерального чиновника, соответствующий проект поправок в закон о связи в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.

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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Проекты
ИТ
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