Клоны дронов

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, как Иран подстегнул интерес к зарубежным копиям российских систем ПВО

То, что Иран сбил на прошлой неделе новейший американский беспилотник RQ-4А BAMS-D, стало своего рода сенсацией. Сверхтехнологичное изделие стоимостью более $120 млн оказалось уязвимым перед противником, которого США считали заведомо слабым. Особенно интересным на этом фоне выглядело заявление представителей иранского командования о том, что аппарат поразила ракета комплекса Khordad-3 — это собственная разработка на базе российского комплекса средней дальности "Бук". Иранская система похожа на него и по внешнему виду, и по некоторым характеристикам. Но, к примеру, шасси, на котором установлена ракета, не имеет аналогов. При этом по беспилотнику стрелял серийно выпущенный комплекс, стоящий на оснащении боевых частей.

Несомненно, успех Ирана в борьбе с самыми современными аппаратами США подстегнет интерес потенциальных покупателей к российским системам ПВО. И — что немаловажно — к их клонам. Так, свои аналоги "Буков" активно продвигает на мировой рынок Китай. Они дешевле российского оригинала. Казалось бы, если даже недорогая вариация на тему российских комплексов может работать вполне эффективно, зачем платить больше. И здесь возникает вопрос: представляют ли зарубежные копии угрозу для российских систем на мировом рынке?

Конкуренция среди производителей систем ПВО сейчас особенно высока. На рынке есть и европейские, и американские комплексы. Украина с Белоруссией предлагают свои разработки. Турция и Южная Корея развивают свои. Но российские системы традиционно считаются лучшим решением по соотношению "цена-качество", и главные конкуренты для них — более дешевые аналоги.

Иранские комплексы, так удачно продемонстрировавшие свои возможности, позициям России на рынке не угрожают. Пока Тегеран разрабатывает вооружения в основном для внутреннего пользования. Согласно международным договоренностям, другие страны не могут поставлять в Иран вооружение до 2020 года.

У России есть опыт сотрудничества с Ираном в военно-технической сфере, причем именно по системам ПВО. В частности, Москва поставляла в эту страну комплексы С-300 ПМУ-2. Но Иран — очень сложный переговорщик. А главное, у него не так много денег. Так что, даже когда с Ирана будут сняты ограничения на поставку оружия, он скорее всего, продолжит самостоятельно разрабатывать собственные образцы. По крайней мере, в системах ПВО Тегераном сделан серьезный шаг вперед. Сбитый американский беспилотник — хороший показатель прогресса в иранских разработках.

Что же касается китайских производителей, то да, конкуренция с их стороны в последнее время — серьезная. В последние годы КНР проникает на рынки, которые в значительной степени считались российскими. Так, например, китайцы поставляли свои комплексы в Алжир и Туркмению. Правда, Алжир одновременно закупил и российские системы — эта страна старается не держать все яйца в одной корзине.

Некоторое время назад китайцы вели переговоры о поставках своих комплексов HQ-9 в Ирак. Они даже выиграли тендер на поставку HQ-9 в Турцию. Потом, однако, результаты конкурса были аннулированы и в итоге Анкара закупила российские С-400.

Безусловно, КНР сегодня является очень серьезным игроком на мировом рынке систем ПВО и старается — там, где возможно — потеснить российские позиции. Но на отечественных разработчиков по-прежнему работает один важный фактор. Судя по открытой информации, китайские комплексы по своим характеристикам хуже российских аналогов.

Руководство той или иной страны, выбирая поставщика, учитывает многое — это и цена, и условия поставки (кредит, его сроки и проценты), и многие другие факторы. Многие страны закупают оружие не для того, чтобы воевать: они тем самым хотят закрепить военно-политическую поддержку и союзнические отношения.

В целом российским позициям на мировом рынке сейчас ничего не угрожает. Но это не повод для самоуспокоения: надо понимать, что конкуренты не стоят на месте и постоянно развивают свои технологии. И чтобы Россия сохранила передовые позиции, надо инвестировать во что-то новое. На выставке "Армия-2019", которая проходит в эти дни, представлен комплекс С-350 "Витязь". В прошлом году стало известно, что разрешены поставки на экспорт комплекса Бук-М3 "Викинг". Россия, на мой взгляд, здраво оценивает ситуацию и предлагает рынку новые системы вооружений, которые позволяют сохранять отрыв от тех же китайцев. И то, что сами китайцы закупили у нас С-400, — это тоже показатель уровня развития нашей промышленности.

Автор — военный эксперт

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