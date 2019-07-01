Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова

В ведомстве отметили, что часть документов включает переписку сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний оружия

КУБИНКА /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.

На форуме "Армия-2019" Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало ряд документов, отражающих результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова.

Как рассказал начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов - это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов.

"Один из документов - это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм", - сообщил Паршин.

Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. По мнению генерала, если бы не смерть Судаева в 36-летнем возрасте, "развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути".

Главное ракетно-артиллерийское проводит работу по рассекречиванию ранее неизвестных исторических фактов и документов, связанных с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны России.