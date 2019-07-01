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01.07.2019
Известия.ru

В НАТО похвастались перехватами российских самолетов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Martin H. Simon/Consolidated News Photos

На каждый перехват самолетов НАТО российскими ВКС приходится по три перехвата со стороны альянса, заявил главком объединенных сил альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

27 июня Уолтерс принимал участие в форуме в Брюсселе. Отвечая на вопрос о том, "тестирует" ли Москва НАТО в воздушном пространстве, генерал уверил, что альянс совершает больше перехватов.

"Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО. Таким образом, в небе происходит большая активность", — цитирует его "РИА Новости".

Ранее Минобороны РФ отмечало, что российские самолеты совершают полеты в соответствии с международными правилами. При этом активность НАТО у российских границ заметно возросла.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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