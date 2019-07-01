Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС

Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

В орбитальную группировку войдут бразильско-китайский CBERS-04, российский "Канопус-В" номер 1, индийский Resourcesat-2 и китайские Gaofen-1 и Ziyuan-3-02.

Аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В частности, в их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, ледовой обстановкой.

11 июня сообщалось, что МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата. На всех спутниках стоят по два научных прибора производства МГУ и Амурского университета.