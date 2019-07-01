Лидеры США, Индии и Японии договорились обеспечивать безопасность на море

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министрами Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди договорились укреплять сотрудничество в обеспечении безопасности на море, а также в продвижении мира и процветания в Индийском океане и Тихоокеанском регионе.

"Лидеры договорились встречаться ежегодно и обеспечивать успешное сотрудничество во многих областях, включая безопасность на море, качественную инфраструктуру и продвижение мира и процветания в Индийском океане и Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Они также подтвердили решающее значение укрепления сотрудничества между США, Индией и Японией для "укрепления общих основных демократических ценностей, которые способствуют глобальной безопасности и процветанию".