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01.07.2019
Вестник Мордовии

"Живой" потомок печально известного германского "Костореза" на "Армии-2019"

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Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии

Этот пулемет является прямым потомком печально знаменитого оружия второй мировой войны - германского единого MG 42. Известного также под множеством звучных псевдонимов, одним из которых является "Косторез". Из этого названия уже понятно, что собой представляет данное скорострельное орудие смерти.

В первый день работы форума "Армия-2019" на него мало обращали внимание. Складывалось впечатление, что многие, принимали его за какой - музейный экспонат и проходили мимо. Однако, перед нами до сих пор выпускающийся пакистанской военной промышленностью MG1A3.

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии

Этот пулемет, переделанный под натовский 7,62×51 мм патрон, состоит на вооружении армии и других силовых структур данного государства. И судя по тому, что нам рассказали, менять его на что-то более современное не собираются. Пакистан, не единственная страна, эксплуатирующая длительное время потомка MG 42.

Если в прошлом году пакистанскую оборонную промышленность представляли модели бронетехники, вроде модернизированных танков Al Zarrar и Al Khalid, то в этом году упор был сделан на боеприпасы и образцы различного стрелкового оружия, в том числе на MG1A3. Некоторые из выставленных моделей были в подарочном "золотом" исполнении.

Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии

Кроме этого демонстрировались различные снаряды, в том числе к 125-мм танковым пушкам. Пакистан имеет довольно таки развитую оборонную промышленность, по крайней мере, большую часть боеприпасов изготавливает самостоятельно.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Пакистан
Продукция
МБТ-2000
Проекты
АРМИ-20XX
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