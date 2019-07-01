США одобрили выделение $300 млн на военную помощь Украине

Сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение.

Соответствующее решение принято в рамках утвержденного военного бюджета США на 2020 финансовый год.

Согласно документу, Киев получит $300 млн на обеспечение безопасности, из них $100 млн можно будет потратить на летальное вооружение. Среди прочего, Украина получит противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.

В общей сложности проект оборонного бюджета США составил $750 млрд, пишет ТАСС.

За документ проголосовали 86 сенаторов, против — восемь.

Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие с 2017 года. Тогда в перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Россия неоднократно отмечала, что такая "поддержка" может привести к эскалации конфликта в Донбассе, где украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

В феврале сообщалось, что из воинской части на Украине украли американскую военную технику.