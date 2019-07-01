Войти
01.07.2019
Независимое военное обозрение

Интерактивный формат для командующих-миротворцев

512
0
0
Генерал-майор Шерил Пирс возглавляет миротворческие силы ООН на Кипре. Фото с сайта www.unmultimedia.org
Генерал-майор Шерил Пирс возглавляет миротворческие силы ООН на Кипре. Фото с сайта www.unmultimedia.org.

В Совбезе ООН прошел очередной брифинг генералов в голубых беретах

В середине июня с.г. Совет Безопасности ООН провел очередной, уже 10-й по счету, ежегодный брифинг с руководителями военных компонентов миротворческих операций ООН, чтобы выслушать мнения командующих силами, которые находятся "на местах".

Брифинги для командующих, которые проводятся ежегодно с 2010 года, посвящены оперативным задачам выполнения мандатов миссий. Это интерактивный формат. А с 2014 года также проводятся ежегодно брифинги с руководителями полицейских компонентов операций по поддержанию мира.

На юбилейный брифинг прибыли в аксельбантах пять генерал-лейтенантов (Сенегал, Швеция, Бразилия, Кения, Руанда) и семь генерал-майоров, в том числе две женщины в звании генерал-майор (Пакистан, Непал, Австралия, Италия, Кения, Уругвай, Норвегия). Чувствовалось большое уважение к генералам-миротворцам со стороны членов СБ ООН.

В настоящее время генералам в голубых беретах на местах в миссиях подчиняются: военнослужащие контингентов – 74 285, военные эксперты миссий – 1326, офицеры штабов – 2010 человек. В миссиях также находятся полицейские контингенты – 10 258 человек.

В распоряжении миссий находится техника и вооружение: автомобили – 11 023, вертолеты – 132, самолеты – 58, беспилотные летательные аппараты – 18, корабли – 6 единиц.

Миротворческие миссии (всего их 14) отличаются по количеству военного персонала. Например, численность военных наблюдателей в Джамму и Кашмире – 42 человека из девяти стран (в начале года миссии исполнилось 70 лет). Наибольшее же количество миротворцев из 52 стран находится в Конго – 17 038 человек.

Обозначим и место России под флагом ООН. На конец мая 2019 года Россия направила в восемь миссий 78 миротворцев: полицейские – 38, военные наблюдатели – 33, офицеры штаба – 7. В итоге Москва заняла 70-е место из 122 по количеству поставляемых контингентов и 8-е место – по количеству военных наблюдателей. Направлено в миссии 14 женщин-миротворцев: полицейские – 11, военные наблюдатели – 3 (Западная Сахара – 2, Конго – 1). Кстати, некоторые женщины-наблюдатели уже вернулись из миссий и участвовали в праздновании Международного дня миротворцев 29 мая на Поклонной горе.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО

Однако вернемся к нашим генералам в голубых беретах.

На заседании Совета Безопасности ООН с докладами выступили: заместитель Генерального секретаря по операциям в пользу мира Жан-Пьер Лакруа, генерал-лейтенант Леонард Муриуки Нгонди, командующий силами Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), и генерал-майор Шерил Пирс, командующий Временными силами ООН на Кипре (ВСООНК). В брифинге также участвовал военный советник ДОПМ генерал-лейтенант Карлос Умберто Лойти, за последнее время дважды посетивший Москву.

Брифинги были посвящены сотрудничеству с принимающими государствами. При этом стоит отметить, что в центральных учреждениях ООН считают, что присутствие командующих силами в Совбезе ООН очень важно, поскольку "они могут правдиво и максимально откровенно рассказать о положении дел".

В течение двух минут Жан-Пьер Лакруа зачитал текст выступления, подчеркнув важность ежегодного мероприятия и выразив соболезнование в связи с кончиной командующего сил ООН на Голанских высотах.

В этом году генерал Нгонди (ЮНАМИД) вновь провел брифинг для Совета Безопасности ООН, но уже при других обстоятельствах, поскольку политическая ситуация в Судане изменилась. Появляется возможность сравнить прошлогодние информацию и решения с нынешним обсуждением. Проблемы прошлого года таковы: ограничение передвижения миротворцев, конфликт между скотоводами и фермерами, бандитизм, преступность и бедность, распространение оружия.

В этом году таких проблем меньше. Даже ставится вопрос о свертывании и полном закрытии миссии. Окончание мандата миссии предполагается в июне 2020 года, "при условии, что ситуация с безопасностью в Дарфуре не претерпит существенных изменений".

В Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) находятся 6903 миротворца: военнослужащие контингентов – 4369, военные эксперты – 48 человек. Сформированное полицейское подразделение – 1616, отдельные сотрудники полиции – 740, офицеры штаба – 130 человек. Российских миротворцев в миссии нет.

ОСОБЫЙ ДИАЛОГ

На брифинге выступили все 15 членов Совета Безопасности ООН, причем каждый задавал не менее двух вопросов. Таким образом, набралось более 30 вопросов. Докладчики добросовестно записывали вопросы в блокноты и готовили ответы.

Генерал-лейтенант Нгоди отвечал на вопросы (25 минут) умело, кратко, конкретно, бегло. Его элоквентизму (красноречию) можно позавидовать. Он мастер жестов руками. Каждое предложение сопровождалось геометрическими жестами: круги, овалы, конусы и пирамиды. По его мнению, в миссии важно уважение, политическая воля, дипломатический и политический диалог.

Генерал-майор Шерил Пирс отвечала на вопросы 30 минут. Она отметила усилия ВСООНК по содействию межобщинным контактам и разработке мер по укреплению доверия между сторонами. Она говорила также о взаимодействии миссии со сторонами конфликта в поддержании буферной зоны на острове.

Миссия не большая, на Кипре находятся 863 миротворца: военнослужащие контингентов – 743, полицейские – 66, офицеры штаба – 54 человека. В этом плане своевременно звучит сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до пяти военнослужащих в состав миссии ООН по поддержанию мира на Кипре, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации: "Минобороны России направит в состав Сил ООН до пяти военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба".

Сейчас на Кипре находится шесть российских полицейских (в том числе три женщины). А три года назад появилась такая информация: "Россия в марте 2016 года направила на Кипр трех полицейских-женщин (капитан, майор и подполковник). На флагштоке был поднят российский флаг".

Сейчас на Острове Афродиты находится 863 миротворца из 24 стран. Наибольшее количество миротворцев на остров направили: Великобритания – 260, Аргентина – 243, Словакия – 246 человек.

Представитель России в Совете Безопасности ООН затронул два вопроса. Во-первых, он напомнил, что план действий в отношении так называемого доклада Круза о безопасности миротворцев должен осуществляться исключительно в рамках параметров, согласованных Специальным комитетом ГА ООН по миротворчеству. Тем не менее, по его словам, командующие силами поддерживают данный доклад, затрагивающий безопасность миротворцев в миссиях. Во-вторых, по его словам, разведка в миротворчестве, сбор и анализ информации могут использоваться только в целях обеспечения безопасности миротворцев и защиты гражданских лиц. Любые злоупотребления указанным инструментарием, в том числе его использование в политических целях, уверен российский дипломат, рискуют подорвать доверие к миротворческой деятельности ООН.

"На местах" (или "в поле") в "фронтовых миссиях" вопрос о миротворческой разведке (информации) имеет важное значение для выполнения мандата миссии. Напомним, что работа после брифинга для командующих не заканчивается. Несколько дней они утрясают свои дела в центральных учреждениях ООН.

Интересно и своеобразно, что после таких брифингов появляется запись: "Официальных результатов от встречи не ожидается".

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение командующего миссией – это уже традиционно установившийся церемониал.

Командующих миротворческими миссиями назначает генеральный секретарь ООН, информируя об этом СБ ООН. Заранее на сайте ООН и в ходе брифинга сообщается о назначении командующего. Приведем одно из последних сообщений: "Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил 29 мая 2019 года о назначении генерал-майора из Непала Шиварама Харела исполняющим обязанности главы миссии и командующего силами Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) в Сирии".

Предыдущий командующий генерал-майор Фрэнсис Виб-Санзири из Ганы внезапно скончался в районе миссии 19 апреля 2019 года. О новом генерале известно следующее.

Генерал-майор Шиварам Харел (род. 1963) сделал важную военную карьеру на национальном и международном уровнях. На миротворческом направлении он занимал должность заместителя командующего Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). С 2016-го по 2017 год он занимал ряд высокопоставленных военных должностей, в том числе был директором по кадровым вопросам, политике и планам непальской армии, командовал бригадой с 2014-го по 2016 год и был помощником начальника штаба непальской армии в 2016 году.

В дополнение к своему миротворческому опыту в составе ВСООНЛ генерал-майор Харел также служил в Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) с 2012-го по 2013 год и в Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго с 2005-го по 2006 год.

Генерал-майор Харел имеет степень бакалавра в области делового администрирования и степень магистра в области государственного управления, а также степень магистра в области стратегических исследований. Он также обучался на нескольких военных курсах в различных учебных заведениях, включая Непальский военный колледж, Нагаркот, Непал; Колледж управления обороной, Секундерабад, Индия, и в школе повышения квалификации офицерских кадров ВМС США в Монтерее.

По состоянию на 13 мая с.г. личный состав СООННР насчитывал 935 военнослужащих, в том числе 41 женщину. В состав сил входили военнослужащие из Бутана (3 человека), Ганы (13), Индии (194), Ирландии (137), Непала (334), Нидерландов (2), Уругвая (2), Фиджи (246) и Чехии (4). Кроме того, содействие в выполнении задач СООННР оказывали 74 военных наблюдателя (в том числе 13 женщин) из относящейся к ОНВУП Группы наблюдателей на Голанских высотах.

Мы внимательно и подробно рассмотрели состав СООННР, так как наше миротворчество исторически зарождалось и на Голанских высотах, а сейчас в районе Голанских высот действуют и российские военнослужащие. Тем не менее уже в третий раз в докладе генерального секретаря ООН встречается одна и та же скромная формулировка о российских военнослужащих: "СООННР периодически получали уведомления о том, что маршруты в районе ограничения на стороне "Браво", на которых должно было производиться патрулирование военной полицией Российской Федерации, могут предусматривать ее въезд в район разделения. СООННР не имели возможности подтвердить присутствие военной полиции в районе разделения".

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Ветераны-миротворцы считают, что изучение материалов Совета Безопасности ООН по миротворчеству повысит интеллектуальный потенциал наших миротворцев и будет способствовать оперативному миротворческому мышлению, а также укреплению международного авторитета и влияния нашей страны. Двухчасовое прослушивание видеозаписи заседания, на наш взгляд, будет способствовать изучению английского языка (рабочего языка миссий ООН), восприятию на слух и ознакомлению с военной эмблематикой.

Вскоре будет представлен предварительный отчет заседания Совбеза ООН на русском языке, а затем и официальный отчет по операциям по поддержанию мира. Как представляется, наши миротворцы могут пополнить свой миротворческий словарь последними терминами, выражениями и информацией.

Известно, что миротворчество – дело тонкое, лингвистическое, дипломатическое, географическое и даже – романтическое. Так, например, в День русского языка (6 июня) наши миротворцы в штабе миссии в Западной Сахаре в присутствии руководства провели день поэзии. Звучали стихи и песни. Декламировались стихи Александра Пушкина ("У лукоморья дуб зеленый", "Пророк"), Сергея Есенина (Письмо матери), Владимира Маяковского ("Стихи о советском паспорте") и другие.

При этом следует напомнить, что День русского языка является частью реформы ООН, начатой Генеральной Ассамблеей в ее последовательных резолюциях с целью поощрения многоязычия в рамках системы ООН и культурного разнообразия в дополнение к поощрению равного использования всех шести официальных языков.


Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Аргентина
Бразилия
Бутан
Великобритания
Гана
Индия
Ирландия
Италия
Кения
Кипр
Конго
Ливан
Непал
Нидерланды
Норвегия
Пакистан
Россия
Руанда
Сенегал
Сирия
Словакия
Судан
США
Уругвай
Чехия
Швеция
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов
  • 01.07 17:54
  • 2
САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"