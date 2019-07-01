Интерактивный формат для командующих-миротворцев

В Совбезе ООН прошел очередной брифинг генералов в голубых беретах

В середине июня с.г. Совет Безопасности ООН провел очередной, уже 10-й по счету, ежегодный брифинг с руководителями военных компонентов миротворческих операций ООН, чтобы выслушать мнения командующих силами, которые находятся "на местах".

Брифинги для командующих, которые проводятся ежегодно с 2010 года, посвящены оперативным задачам выполнения мандатов миссий. Это интерактивный формат. А с 2014 года также проводятся ежегодно брифинги с руководителями полицейских компонентов операций по поддержанию мира.

На юбилейный брифинг прибыли в аксельбантах пять генерал-лейтенантов (Сенегал, Швеция, Бразилия, Кения, Руанда) и семь генерал-майоров, в том числе две женщины в звании генерал-майор (Пакистан, Непал, Австралия, Италия, Кения, Уругвай, Норвегия). Чувствовалось большое уважение к генералам-миротворцам со стороны членов СБ ООН.

В настоящее время генералам в голубых беретах на местах в миссиях подчиняются: военнослужащие контингентов – 74 285, военные эксперты миссий – 1326, офицеры штабов – 2010 человек. В миссиях также находятся полицейские контингенты – 10 258 человек.

В распоряжении миссий находится техника и вооружение: автомобили – 11 023, вертолеты – 132, самолеты – 58, беспилотные летательные аппараты – 18, корабли – 6 единиц.

Миротворческие миссии (всего их 14) отличаются по количеству военного персонала. Например, численность военных наблюдателей в Джамму и Кашмире – 42 человека из девяти стран (в начале года миссии исполнилось 70 лет). Наибольшее же количество миротворцев из 52 стран находится в Конго – 17 038 человек.

Обозначим и место России под флагом ООН. На конец мая 2019 года Россия направила в восемь миссий 78 миротворцев: полицейские – 38, военные наблюдатели – 33, офицеры штаба – 7. В итоге Москва заняла 70-е место из 122 по количеству поставляемых контингентов и 8-е место – по количеству военных наблюдателей. Направлено в миссии 14 женщин-миротворцев: полицейские – 11, военные наблюдатели – 3 (Западная Сахара – 2, Конго – 1). Кстати, некоторые женщины-наблюдатели уже вернулись из миссий и участвовали в праздновании Международного дня миротворцев 29 мая на Поклонной горе.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО

Однако вернемся к нашим генералам в голубых беретах.

На заседании Совета Безопасности ООН с докладами выступили: заместитель Генерального секретаря по операциям в пользу мира Жан-Пьер Лакруа, генерал-лейтенант Леонард Муриуки Нгонди, командующий силами Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), и генерал-майор Шерил Пирс, командующий Временными силами ООН на Кипре (ВСООНК). В брифинге также участвовал военный советник ДОПМ генерал-лейтенант Карлос Умберто Лойти, за последнее время дважды посетивший Москву.

Брифинги были посвящены сотрудничеству с принимающими государствами. При этом стоит отметить, что в центральных учреждениях ООН считают, что присутствие командующих силами в Совбезе ООН очень важно, поскольку "они могут правдиво и максимально откровенно рассказать о положении дел".

В течение двух минут Жан-Пьер Лакруа зачитал текст выступления, подчеркнув важность ежегодного мероприятия и выразив соболезнование в связи с кончиной командующего сил ООН на Голанских высотах.

В этом году генерал Нгонди (ЮНАМИД) вновь провел брифинг для Совета Безопасности ООН, но уже при других обстоятельствах, поскольку политическая ситуация в Судане изменилась. Появляется возможность сравнить прошлогодние информацию и решения с нынешним обсуждением. Проблемы прошлого года таковы: ограничение передвижения миротворцев, конфликт между скотоводами и фермерами, бандитизм, преступность и бедность, распространение оружия.

В этом году таких проблем меньше. Даже ставится вопрос о свертывании и полном закрытии миссии. Окончание мандата миссии предполагается в июне 2020 года, "при условии, что ситуация с безопасностью в Дарфуре не претерпит существенных изменений".

В Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) находятся 6903 миротворца: военнослужащие контингентов – 4369, военные эксперты – 48 человек. Сформированное полицейское подразделение – 1616, отдельные сотрудники полиции – 740, офицеры штаба – 130 человек. Российских миротворцев в миссии нет.

ОСОБЫЙ ДИАЛОГ

На брифинге выступили все 15 членов Совета Безопасности ООН, причем каждый задавал не менее двух вопросов. Таким образом, набралось более 30 вопросов. Докладчики добросовестно записывали вопросы в блокноты и готовили ответы.

Генерал-лейтенант Нгоди отвечал на вопросы (25 минут) умело, кратко, конкретно, бегло. Его элоквентизму (красноречию) можно позавидовать. Он мастер жестов руками. Каждое предложение сопровождалось геометрическими жестами: круги, овалы, конусы и пирамиды. По его мнению, в миссии важно уважение, политическая воля, дипломатический и политический диалог.

Генерал-майор Шерил Пирс отвечала на вопросы 30 минут. Она отметила усилия ВСООНК по содействию межобщинным контактам и разработке мер по укреплению доверия между сторонами. Она говорила также о взаимодействии миссии со сторонами конфликта в поддержании буферной зоны на острове.

Миссия не большая, на Кипре находятся 863 миротворца: военнослужащие контингентов – 743, полицейские – 66, офицеры штаба – 54 человека. В этом плане своевременно звучит сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о направлении до пяти военнослужащих в состав миссии ООН по поддержанию мира на Кипре, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации: "Минобороны России направит в состав Сил ООН до пяти военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба".

Сейчас на Кипре находится шесть российских полицейских (в том числе три женщины). А три года назад появилась такая информация: "Россия в марте 2016 года направила на Кипр трех полицейских-женщин (капитан, майор и подполковник). На флагштоке был поднят российский флаг".

Сейчас на Острове Афродиты находится 863 миротворца из 24 стран. Наибольшее количество миротворцев на остров направили: Великобритания – 260, Аргентина – 243, Словакия – 246 человек.

Представитель России в Совете Безопасности ООН затронул два вопроса. Во-первых, он напомнил, что план действий в отношении так называемого доклада Круза о безопасности миротворцев должен осуществляться исключительно в рамках параметров, согласованных Специальным комитетом ГА ООН по миротворчеству. Тем не менее, по его словам, командующие силами поддерживают данный доклад, затрагивающий безопасность миротворцев в миссиях. Во-вторых, по его словам, разведка в миротворчестве, сбор и анализ информации могут использоваться только в целях обеспечения безопасности миротворцев и защиты гражданских лиц. Любые злоупотребления указанным инструментарием, в том числе его использование в политических целях, уверен российский дипломат, рискуют подорвать доверие к миротворческой деятельности ООН.

"На местах" (или "в поле") в "фронтовых миссиях" вопрос о миротворческой разведке (информации) имеет важное значение для выполнения мандата миссии. Напомним, что работа после брифинга для командующих не заканчивается. Несколько дней они утрясают свои дела в центральных учреждениях ООН.

Интересно и своеобразно, что после таких брифингов появляется запись: "Официальных результатов от встречи не ожидается".

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение командующего миссией – это уже традиционно установившийся церемониал.

Командующих миротворческими миссиями назначает генеральный секретарь ООН, информируя об этом СБ ООН. Заранее на сайте ООН и в ходе брифинга сообщается о назначении командующего. Приведем одно из последних сообщений: "Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил 29 мая 2019 года о назначении генерал-майора из Непала Шиварама Харела исполняющим обязанности главы миссии и командующего силами Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) в Сирии".

Предыдущий командующий генерал-майор Фрэнсис Виб-Санзири из Ганы внезапно скончался в районе миссии 19 апреля 2019 года. О новом генерале известно следующее.

Генерал-майор Шиварам Харел (род. 1963) сделал важную военную карьеру на национальном и международном уровнях. На миротворческом направлении он занимал должность заместителя командующего Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). С 2016-го по 2017 год он занимал ряд высокопоставленных военных должностей, в том числе был директором по кадровым вопросам, политике и планам непальской армии, командовал бригадой с 2014-го по 2016 год и был помощником начальника штаба непальской армии в 2016 году.

В дополнение к своему миротворческому опыту в составе ВСООНЛ генерал-майор Харел также служил в Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) с 2012-го по 2013 год и в Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго с 2005-го по 2006 год.

Генерал-майор Харел имеет степень бакалавра в области делового администрирования и степень магистра в области государственного управления, а также степень магистра в области стратегических исследований. Он также обучался на нескольких военных курсах в различных учебных заведениях, включая Непальский военный колледж, Нагаркот, Непал; Колледж управления обороной, Секундерабад, Индия, и в школе повышения квалификации офицерских кадров ВМС США в Монтерее.

По состоянию на 13 мая с.г. личный состав СООННР насчитывал 935 военнослужащих, в том числе 41 женщину. В состав сил входили военнослужащие из Бутана (3 человека), Ганы (13), Индии (194), Ирландии (137), Непала (334), Нидерландов (2), Уругвая (2), Фиджи (246) и Чехии (4). Кроме того, содействие в выполнении задач СООННР оказывали 74 военных наблюдателя (в том числе 13 женщин) из относящейся к ОНВУП Группы наблюдателей на Голанских высотах.

Мы внимательно и подробно рассмотрели состав СООННР, так как наше миротворчество исторически зарождалось и на Голанских высотах, а сейчас в районе Голанских высот действуют и российские военнослужащие. Тем не менее уже в третий раз в докладе генерального секретаря ООН встречается одна и та же скромная формулировка о российских военнослужащих: "СООННР периодически получали уведомления о том, что маршруты в районе ограничения на стороне "Браво", на которых должно было производиться патрулирование военной полицией Российской Федерации, могут предусматривать ее въезд в район разделения. СООННР не имели возможности подтвердить присутствие военной полиции в районе разделения".

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Ветераны-миротворцы считают, что изучение материалов Совета Безопасности ООН по миротворчеству повысит интеллектуальный потенциал наших миротворцев и будет способствовать оперативному миротворческому мышлению, а также укреплению международного авторитета и влияния нашей страны. Двухчасовое прослушивание видеозаписи заседания, на наш взгляд, будет способствовать изучению английского языка (рабочего языка миссий ООН), восприятию на слух и ознакомлению с военной эмблематикой.

Вскоре будет представлен предварительный отчет заседания Совбеза ООН на русском языке, а затем и официальный отчет по операциям по поддержанию мира. Как представляется, наши миротворцы могут пополнить свой миротворческий словарь последними терминами, выражениями и информацией.

Известно, что миротворчество – дело тонкое, лингвистическое, дипломатическое, географическое и даже – романтическое. Так, например, в День русского языка (6 июня) наши миротворцы в штабе миссии в Западной Сахаре в присутствии руководства провели день поэзии. Звучали стихи и песни. Декламировались стихи Александра Пушкина ("У лукоморья дуб зеленый", "Пророк"), Сергея Есенина (Письмо матери), Владимира Маяковского ("Стихи о советском паспорте") и другие.

При этом следует напомнить, что День русского языка является частью реформы ООН, начатой Генеральной Ассамблеей в ее последовательных резолюциях с целью поощрения многоязычия в рамках системы ООН и культурного разнообразия в дополнение к поощрению равного использования всех шести официальных языков.

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.