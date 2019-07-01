Актуален ли "москитный флот" в XXI веке

Денонсация Договора о РСМД может сделать бессмысленным строительство малых ракетных кораблей с "Калибрами"

Долгое время пренебрегая строительством крупных надводных кораблей, Советский Союз построил большой "москитный флот", то есть корабли и катера прибрежной зоны.

Поскольку англосаксонского класса "корвет" в СССР не признавали, у нас появились классы малых противолодочных (МПК) и малых ракетных кораблей (МРК). Их, разумеется, дополняли многочисленные ракетные, торпедные и сторожевые катера. Большинство их типов уже остались в истории, но кое-что унаследовал ВМФ РФ.

ОХОТНИКИ ЗА ПОДЛОДКАМИ

В 1970–1991 годы гигантской серией (69 единиц для ВМФ и 12 для погранвойск) были построены МПК проекта 1124 (еще два МПК проекта 1124М были достроены в Киеве для ВМС Украины уже после распада СССР). Зачем их построили так много и делали это так долго, понять сложно. Свои как бы основные задачи, то есть ПЛО, корабли решали чисто условно из-за слабости гидроакустической станции (ГАС) и противолодочного вооружения (только торпеды и бомбометы), при этом имели весьма слабую ПВО и вообще никакого ударного вооружения (если не считать таковым 57-мм, а на МПК проекта 1124М – 76-мм пушку).

В настоящее время эти корабли могут служить только в бригадах ОВР (охраны водного района), решая задачи непосредственной охраны и обороны своих военно-морских баз (ВМБ).

На Черноморском флоте в таком качестве служит один корабль проекта 1124 (МПК-49 "Александровец") и пять кораблей проекта 1124М (МПК-118 "Суздалец", МПК-134 "Муромец", "Поворино", "Ейск" и "Касимов"). "Александровец", "Суздалец" и "Муромец" охраняют Севастополь, три других корабля – Новороссийск. Кроме того, под контролем России в Севастополе остаются два украинских корабля проекта 1124М (U-205 "Луцк", U-209 "Тернополь").

На Северном флоте имеются шесть МПК проекта 1124М: МПК-7 "Онега" и МПК-130 "Нарьян-Мар" базируются на Северодвинск, а МПК-14 "Мончегорск", МПК-59 "Снежногорск", МПК-194 "Брест", МПК-203 "Юнга" несут службу в Полярном.

На Тихоокеанском флоте служат восемь кораблей данного типа. Советскую Гавань (Хабаровский край) охраняют одноименный с этим городом МПК-125 проекта 1124М и МПК-191 "Холмск" проекта 1124. Остальные шесть тихоокеанских кораблей данного типа относятся к проекту 1124М. Это МПК-82 и МПК-107, несущие службу на Камчатке, МПК-17 "Усть-Илимск", МПК-64 "Метель", МПК-221 "Приморский" и МПК-222 "Кореец", базирующиеся на Владивосток.

Таким образом, всего в ВМФ России остается два МПК проекта 1124 и 18 кораблей проекта 1124М (не считая двух украинских), они постепенно списываются. Несколько кораблей проекта 1124П (с чисто артиллерийским вооружением, даже без зенитного ракетного комплекса "Оса") остаются в строю Береговой охраны ФСБ РФ.

На Балтике корабли данного типа не служили, вместо них в 1985–1989 годы в ГДР для Балтфлота были построены 12 МПК проекта 1331. Их тактико-технические характеристики были еще ниже, чем у проекта 1124, единственной целью постройки, видимо, было сделать приятное умирающему "первому государству социализма на немецкой земле". Сейчас в строю Балтийского флота осталось шесть кораблей данного типа: МПК-218 "Алексин", МПК-232 "Калмыкия" и МПК-243 "Кабардино-Балкария" охраняют ВМБ Балтийск, тогда как МПК-99 "Зеленодольск", МПК-192 "Уренгой" и МПК-205 "Казанец" несут службу в Кронштадте.

ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ

Командование отечественного ВМФ в конце концов осознало, что корабли подобного класса имеют полное право на существование, если не ставить перед ними заведомо нерешаемой задачи ПЛО, а строить их для борьбы с надводными кораблями и катерами того же класса и для поддержки десантов. По этой гораздо более разумной концепции в 2004–2012 годы было построено три малых артиллерийских корабля проекта 21630 ("Астрахань", "Волгодонск", "Махачкала"), все они вошли в состав Каспийской флотилии с базированием на Астрахань. Их основным оружием являются 100-мм артустановка А-190 и морской вариант реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" А-215 "Град-М". У кораблей слабая ПВО (морской вариант ПЗРК "Игла"), но для контролируемого Россией Каспия это не принципиально.

В составе той же Каспийской флотилии также с базированием на Астрахань продолжают нести службу несколько бронекатеров проекта 1204 (АКА-201, АКА-209, АКА-223, АКА-248 и, возможно, АКА-224). Эти катера строились в 1967–1972 годы для службы на озерах, реках и в прибрежных акваториях внутренних морей. Их основным вооружением является 76-мм пушка (башня танка ПТ-76) и РСЗО БМ-14-17, прямая наследница "Катюши". Еще некоторое количество таких катеров служит на границе на Амуре и на Чудском озере. Весной 2018 года АКА-201 и АКА-248 перешли с Каспийского моря на Азовское в связи с обострением отношений с Украиной.

НОСИТЕЛИ РАКЕТ

Советский Союз стал основоположником такого класса кораблей, как ракетные катера. Катера проекта 183 под египетским флагом и проекта 205 под индийским нанесли заметные потери флотам Израиля и Пакистана, применив противокорабельные ракеты (ПКР) П-15. Это вызвало всемирный всплеск интереса к ракетным катерам и ПКР. Больше всего таких катеров было построено именно для ВМФ СССР, а также для ВМС НОАК. Постепенно выяснилось, что слабость ПВО очень существенно ограничивает потенциал ракетных катеров в реальном бою, но ко времени этого осознания их было уже построено несколько сотен.

В отечественном флоте катера проектов 183 и 205 давно ушли в прошлое, их сменили более мощные катера проекта 1241. Первый их вариант, проект 1241Т, нес те же четыре ПКР П-15, дозвуковые и большие по размерам, то есть весьма уязвимые для ПВО. Артиллерийское вооружение катеров проекта 1241 было заметно усилено (76-мм артустановка АК-176, две 30-мм АК-630), появились ПЗРК "Игла", что, однако, лишь незначительно усилило ПВО (впрочем, на 183-х и 205-х она была, по сути, нулевой). В настоящее время в строю ВМФ РФ остается пять катеров проекта 1241Т: Р-129 "Кузнецк" и Р-257 на Балтийском, Р-71 "Шуя" на Черноморском, Р-79 на Тихоокеанском флотах, а "Ступинец" – на Каспии. Кроме того, в составе Каспийской флотилии имеется аналогичный катер без ПКР, он числится малым артиллерийским кораблем под названием МАК-160. В Севастополе под контролем России находится ракетный катер проекта 1241Т ВМС Украины U-155 "Приднепровье".

Несоответствие ПКР П-15 современным требованиям было очевидно, поэтому в дальнейшем вместо них катера проектов 12411 и 1241М получили по четыре ПКР "Москит". Эти ПКР имели высокую сверхзвуковую скорость и значительную массу, что, во-первых, делало их почти неуязвимыми от средств ПВО, во-вторых, один "Москит" мог потопить даже фрегат одной кинетической энергией удара, без взрыва боевой части. Четыре "Москита", то есть боекомплект одного катера, практически гарантированно отправляли на дно крейсер. Это придавало катерам огромный ударный потенциал, вот только ПВО оставалась весьма слабой.

В настоящее время в составе ВМФ РФ имеется 18 ракетных катеров проекта 12411 и 1241М (по четыре на Балтийском и Черноморском флотах, 10 – на Тихоокеанском флоте). На Балтфлоте это Р-2 "Чувашия", Р-187 "Заречный", Р-291 "Димитровград", Р-293 "Моршанск". На Черноморском – Р-60 "Буря", Р-109 "Бриз", Р-239 "Гроза", Р-334 "Ивановец". А на Тихом океане – Р-11, Р-14, Р-18, Р-19, Р-20, Р-24, Р-29, Р-261, Р-297, Р-298.

Таким образом, всего в составе ВМФ РФ имеется 23 "полноценных" ракетных катера (не считая украинского) и один "бывший", ставший чисто артиллерийским. Все ракетные катера Балтийского флота базируются в Балтийске, Черноморского – в Севастополе, Тихоокеанского – во Владивостоке, а Каспийской флотилии – в Каспийске. Постепенно они списываются.

НОВЫЙ КЛАСС

Вслед за классом ракетных катеров СССР создал класс малых ракетных кораблей, имевших аналогичное предназначение (уничтожение надводных кораблей и транспортов противника в прибрежной зоне) при более мощном вооружении и большей дальности плавания (за счет более крупных размеров). В итоге в 1967–1992 годы была построена большая серия МРК проекта 1234. Каждый из них нес по шесть ПКР П-120 "Малахит" (дозвуковых, но с дальностью полета 150 км и очень мощной боевой частью – 800 кг, либо ядерная). Корабль получил ЗРК "Оса" и 57-мм, а в варианте 12341 – 76-мм артустановку. Экспортный вариант МРК нес вместо шести "Малахитов" четыре ПКР П-20 (модификация П-15).

Как и ракетные катера, МРК обладали мощным ударным потенциалом при слабой ПВО и низкой общей боевой устойчивости, что подтвердилось на практике. В 1986 году американский палубный штурмовик А-6 одной ПКР "Гарпун" потопил ливийский МРК проекта 1234 "Эйн Загут". А в 1987 году на учениях Тихоокеанского флота ракетой-мишенью был потоплен МРК "Муссон", погибло 39 членов экипажа. Причем мишень не несла боевой части, "Муссон" (который сначала не сумел эту мишень сбить, продемонстрировав слабость ПВО) погубило всего лишь загоревшееся ракетное топливо.

В настоящее время в составе ВМФ РФ осталось 12 МРК проекта 12341. На Балтийском флоте это "Гейзер", "Зыбь", "Ливень" и "Пассат" (базируются в Балтийске). На Черноморском – "Мираж" и "Штиль" (в Севастополе). На Северном – "Айсберг" и "Рассвет" (в Полярном). На Тихоокеанском – "Иней", "Мороз", "Разлив" и "Смерч" (в Петропавловске-Камчатском). Корабли данного типа постепенно списываются.

В конце 80-х были построены и в 90-х вошли в состав Черноморского флота два уникальных МРК проекта 1239 – "Бора" и "Самум" (базируются в Севастополе). Уникальность их прежде всего в том, что это крупнейшие в мире боевые корабли на воздушной подушке, точнее – корабли скегового типа (катамаран по бортам, воздушная подушка между корпусами). Они развивают максимальную скорость 55 узлов (100 км/ч) и несут восемь ПКР "Москит" (то есть один МРК теоретически может потопить авианосец), а также ЗРК "Оса", артустановку АК-176 и две АК-630. К сожалению, уникальными оказались не только ТТХ этих МРК, но также цена и сложность эксплуатации (при опять же слабой ПВО). Поэтому серия ограничилась двумя кораблями.

Наконец, уже в России на базе вышеупомянутых кораблей проекта 21630 началось строительство МРК проекта 21631. Вместо РСЗО они несут по восемь ПКР "Калибр" и "Оникс", остальное вооружение – как у проекта 21630. В 2010–2015 годы были построены пять МРК этого типа. "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" вошли в состав Каспийской флотилии (базируются в Каспийске), "Зеленый Дол" и "Серпухов" – в состав Черноморского флота. Все они уже отстрелялись "Калибрами" по целям в Сирии: каспийские МРК в октябре 2015 года из "своего" моря, черноморские – в августе 2016 года из восточной части Средиземного моря, после чего оба перешли на Балтику. Для Черноморского флота в Зеленодольске вместо них построены МРК проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Для ВМФ РФ строятся еще пять таких кораблей: "Ингушетия", "Грайворон", "Град", "Наро-Фоминск" и "Ставрополь".

В 2015 году начато строительство МРК проекта 22800. Каждый корабль несет по восемь ракет "Калибр" и/или "Оникс", оснащен 76-мм артустановкой и двумя АК-630. Это делает ПВО МРК практически нулевой. Правда, начиная с третьего корабля вместо АК-630 на МРК устанавливается морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Головной корабль "Мытищи" в конце 2018 года введен в строй Балтфлота, строятся или проходят испытания еще несколько МРК. Всего планируется построить до 24 кораблей данного типа, насколько эти планы будут реализованы, сказать сложно.

Таким образом, ударный потенциал новейших российских МРК сопоставим с таковым крейсеров и эсминцев ВМС США, притом что МРК даже не в разы, а на порядки дешевле. Но реализовать этот потенциал в отличие от американских кораблей наши МРК могут только при полном отсутствии угрозы с воздуха.

В целом можно сказать, что главным недостатком малых кораблей и катеров является именно то, что они малые. Это ограничивает их дальность плавания, мореходность, а главное – боевой потенциал (особенно в плане ПВО). Из-за этого крайне сложно сказать, насколько нам достаточно того количества и качества тех МПК, МРК, МАК и ракетных катеров, которые у нас есть и будут. Потому что неясно, насколько они нам вообще нужны. И однозначно ответить на этот вопрос вряд ли удастся. Особенно после кончины Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь нам гораздо проще и дешевле производить те же "Калибры" в наземном варианте, чем строить специально под них многочисленные МРК. Наземный вариант крылатых ракет не только дешевле, но и гораздо устойчивее МРК (меньше по размерам, его проще замаскировать и прикрыть ПВО).

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.