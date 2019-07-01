ЦРУ нужен мир, и желательно весь

Американские рыцари плаща и кинжала берут на вооружение системы искусственного интеллекта

После многих лет расходования значительных финансовых ресурсов на разработку и создание самых разнообразных систем и средств для оснащения необходимым инструментарием подразделений национальной разведки США сегодня ее руководители, и в частности дирекция ЦРУ, обращают все более серьезное внимание на создание современных технологий анализа разведданных.

Одним из основных направлений работ в области развития форм и методов анализа огромных объемов развединформации, с массивами которой аналитики разведывательного сообщества США, включая экспертов ЦРУ, просто не в состоянии справиться "вручную", без использования ЭВМ, является создание систем искусственного интеллекта (ИИ).

Начальник Управления ЦРУ по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод (OPCL) Бенджамин Хюбнер в своем недавнем выступлении в Институте Брукингса в Вашингтоне заявил, что сегодня в ведомстве внешней разведки США ведется работа по реализации около 100 проектов по созданию систем и средств искусственного интеллекта. Он также отметил, что ЦРУ продолжит активизировать свои усилия в этом направлении. Правда, Хюбнер не привел каких-либо деталей, поскольку темой обсуждения была защита прав и свобод американцев.

А вот заместитель начальника директората ЦРУ по науке и технологиям Дон Мейерикс, выступая на саммите "Разведка и национальная безопасность – 2017" еще почти два года назад, довольно подробно осветила этот вопрос. По словам высокопоставленной разведчицы, ее ведомство не успевает обрабатывать большое количество данных и рассчитывает на использование такого инструмента, как искусственный интеллект.

Она объявила, что ее ведомство реализует 137 различных проектов по ИИ, многие из которых осуществляются в сотрудничестве со специалистами Силиконовой долины. По словам Мейерикс, в рамках данных проектов предполагается решить значительное количество существующих проблем, начиная с форм и методов прогнозирования развития событий путем нахождения явно неотслеживаемых корреляций в собранных данных и по другим признакам и кончая автоматизированным распознаванием конкретных личностей и объектов, информация о которых поступает с систем видеонаблюдения.

Выступившие на саммите представители других разведструктур США тоже сообщили о разработке способов решения стоящих перед ними проблем методами, основанными на использовании искусственного интеллекта. Все они говорили о том, что это позволит аналитикам их ведомств, выделить из запредельно высоких объемов данных информацию, необходимую для поддержания безопасности Америки на требуемом уровне. Все эксперты говорили о том, что искусственный интеллект позволяет специалистам разведки эффективно использовать широкий диапазон возможностей, предоставляемых такой техникой и программами, начиная с рекомендаций по эффективности использования тех или иных видов вооружений для гарантированного поражения противника и кончая оценками возможностей по восстановлению вычислительных систем после нанесения по ним кибернетических ударов. Наиболее ценной для подразделений разведслужб является способность ИИ обнаруживать значимые элементы шаблонности в поведении, взглядах или мышлении людей (паттерны) в социальных сетях.

Глава Кентской школы ЦРУ Джозеф Гартин отметил, что оперативные работники и аналитики разведки и ранее собирали из открытых и других источников необходимую информацию. Однако сегодня объемы таких данных возросли в сотни и тысячи раз, подчеркнул Гартин, и только системы ИИ дают возможность существенно повысить скорость сбора нужных сведений и существенно сократить время их обработки.

Директор Национального управления геопространственной разведки Роберт Кардилло заявил, что через 20 лет для того, чтобы проанализировать изображения с коммерческих спутников вручную, потребуется 8 млн специалистов. По его словам, целью внедрения систем ИИ является автоматизация 75% решаемых подразделениями разведcообщества задач.

В январе 2017 года ЦРУ опубликовало измененные правила сбора, анализа и хранения информации о гражданах США. Последний раз эти правила корректировались в 1982 году, и, как отмечает агентство Reuters, с тех пор назрела необходимость в их обновлении. При этом, как сообщила генеральный советник Управления по юридическим вопросам Каролина Красс, права и свободы граждан не нарушаются. Правда, газета New York Times отметила, что довольно проблематично комментировать, какие именно изменения были внесены в эти правила, поскольку в начале 1980-х годов их полностью не публиковали. Представитель ЦРУ Бенджамин Хюбнер лишь сообщил, что речь идет об ограничениях для самих сотрудников спецслужбы на доступ к информации об американских гражданах.

В соответствии с действующими юридическими нормами ЦРУ не имеет права заниматься разведывательной деятельностью на территории США, однако в ряде случаев его оперативные работники от них отступают. Именно этот факт на фоне активного внедрения систем искусственного интеллекта в разведывательное сообщество вызывает большую озабоченность и протесты американцев, поскольку этот инструмент даст возможность следить за каждым их шагом.

Следует отметить, что еще в 2017 году, в День знаний, президент РФ Владимир Путин заявил: "Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира". Как сообщается на сайте президента РФ, он утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года.

Правительству Российской Федерации поручено до 30 июня 2019 года с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта, а также проекта указа президента об утверждении данной стратегии. О военной стороне этого вопроса не сказано ни слова, но в том, что она существует, сомнений быть не может.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"