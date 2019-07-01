"Варшавянкам" требуется апгрейд

Дизель-электрические подлодки остаются востребованными и российским флотом, и зарубежными заказчиками, но они должны соответствовать современным реалиям войны на море. Фото с сайта www.mil.ru.

Как устранить критические недостатки наших субмарин

28 марта 2019 года в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду строящейся для Тихоокеанского флота дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" – головной из шести субмарин проекта 06363, предназначенных для Тихоокеанского флота.

Безусловно, это светлое событие для Тихоокеанского флота, заждавшегося обновления новыми кораблями, а в особенности – подводными лодками. Вместе с тем специалисты почему-то обходят стороной серьезные проблемные вопросы, имеющие место в отношении реализации программы серийной постройки субмарин данного проекта.

НУЖНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сразу оговоримся, что главная проблема в этом плане заключается даже не в определенном устаревании, как указывают некоторые эксперты, проекта 6363 по сравнению с более современными подводными лодками аналогичного класса (в частности, по сравнению с российскими же субмаринами проекта 677/677Э), а о том, что это отставание почему-то никак не пытаются исправить модернизацией. Ни заказчик в лице Минобороны и Военно-морского флота РФ, ни разработчик в лице Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).

При этом те же немецкие разработчики, проведя глубокую модернизацию дизель-электрической подводной лодки проекта 209, дали ей новую жизнь в виде неатомной подлодки проекта 214 и весьма серьезный коммерческий успех на международном рынке военно-морской техники.

В свете такого положительного опыта было бы совершенно неразумным полностью отказываться от продолжения серийной постройки субмарин семейства 636, в особенности – для внешних заказчиков. Да, безусловно, проект 677 пойдет в крупную серию, в том числе и в варианте 677Э для инозакачиков, но в то же время у целого ряда партнеров России по военно-техническому сотрудничеству сохраняется весьма высокий интерес и к, скажем так, более простым подлодкам проекта 636, поэтому их глубокая модернизация, в том числе с учетом положительного задела, полученного в ходе создания субмарин проекта 677/677Э, может дать России и ее кораблестроителям еще очень многое. В том числе и весьма серьезную экспортную выручку.

Однако, если вопросы модернизации проекта 636 для партнеров России по военно-техническому сотрудничеству во многом связаны с отношением к этому самого инозаказчика, то модернизация подлодок данного семейства в интересах российского Военно-морского флота полностью находится в компетенции его командования, а также руководства Минобороны РФ.

ТРИ ВОПРОСА

В свое время на решение о строительстве серии подлодок проекта 6363 для Черноморского флота оказал значительное влияние советник министра обороны РФ адмирал Геннадий Александрович Сучков. При этом он прекрасно понимал и все их недостатки, но вопрос был критичен по срокам: надо было срочно наращивать боевой потенциал Черноморского флота.

Однако остается нерешенным вопрос ряда недостатков, присущих субмаринам проекта 6363, а именно:

– отсутствие в составе гидроакустического комплекса (ГАК) гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА);

– отсутствие в боекомплекте данной субмарины антиторпед, а также низкая эффективность имеющихся пассивных средств противоторпедной защиты – средств гидроакустического противодействия (СГПД);

– фактически антикварный уровень телеуправления торпедного оружия, по большому счету "застывший" на уровне западных образцов более чем полувековой давности.

Следует особо подчеркнуть: указанные острые, проблемные вопросы являются наиболее критичными для отечественного подводного кораблестроения, причем уход от них имеет не технические причины, а сугубо организационные: нежелание реально вскрывать проблемы и серьезно в них разбираться. Тем более когда это затрагивает или "авторитетов", или технические решения, утвержденные и уже принятые заказчиком.

На фоне этих трех критических недостатков прочие недостатки проекта – это уже вопросы второго порядка, хотя они тоже – весьма острые и актуальные, не терпящие откладывания их решения в долгий ящик. Однако указанные три критических недостатка обязаны быть устранены в самый кратчайший срок!

ОШИБКА ЭКСПЕРТОВ

В этой связи необходимо поднять вопрос и о необходимости проведения модернизации дизель-электрических подводных лодок проекта 877 (и его модификаций), находящихся в боевом составе российского Военно-морского флота. В частности, ни одна из субмарин данного проекта, имеющаяся на том же Тихоокеанском флоте ВМФ России, не проходила модернизацию и на сегодня фактически имеет достаточно низкий боевой потенциал, особенно в борьбе с современными подводными лодками вероятного противника.

Следует отметить здесь и такой момент, касающийся целесообразности включения гибкой протяженной буксируемой антенны в состав гидроакустического комплекса дизель-электрических подводных лодок. В частности, рядом экспертов высказывалось мнение, что гибкие протяженные буксируемые антенны для дизель-электрических подлодок якобы не нужны. Однако подобного рода заявления говорят только об абсолютной некомпетентности данных экспертов, ибо для дизель-электрических подводных лодок вопрос их наличия в составе гидроакустического комплекса еще более актуален, чем для атомных субмарин!

Все дело в необходимости периодической зарядки батарей под дизель-генераторами, и соответственно значительного роста шумности дизель-электрических подлодок при этом. Существует даже термин "коэффициент нарушения скрытности" – отношение времени зарядки аккумуляторов к общему времени нахождения дизель-электрической подлодки в море.

В этом случае значительно растет помеха гидроакустическому комплексу, поскольку его основная (носовая) антенна вместе со всей подводной лодкой находится на малой (перископной) глубине в условиях, зачастую неблагоприятных для обнаружения целей. Наличие только носовой антенны в этих условиях оставляет "слепым" большой кормовой сектор, вследствие чего правильно проведенная по такой подводной лодке атака (с самолета или подводной лодки, с выводом торпеды на цель со "слепого" кормового сектора) будет абсолютно скрытной. Об этой атаке на атакуемой подлодке узнают только вместе со взрывом торпеды противника!

Поэтому главная роль гибкой протяженной буксируемой антенны для подводной лодки – обеспечить постоянный обзор и контроль, в том числе в кормовом секторе. В этом случае если даже не удастся обнаружить противника, то можно будет хотя бы предупредить о выполнении им торпедной атаки, что даст возможность подводникам принять бой: применить оружие и средства противодействия, а также выполнить маневр уклонения.

Особо следует подчеркнуть такой момент: критическая проблема противоторпедной защиты давно имеет надежные технические решения в виде разработанных отечественными специалистами современных и эффективных антиторпед. Однако этот вопрос подчеркнуто игнорируется как заказчиком, так и промышленностью. Это особенно непонятно, поскольку экспертами признается: в современных условиях постановка одиночных дрейфующих приборов гидроакустического противодействия (типа "Вист-2") и самоходных приборов (типа МГ-74МЭ и его аналогов) уже не может считаться сколько-нибудь эффективным против новых торпед.

ВОЗДУХОНЕЗАВИСИМОСТЬ – ЛУЧШИЙ ВЫХОД

Следует остановиться и на проблеме телеуправления торпед, где ситуация сегодня, на взгляд автора, просто сюрреалистична. Мы почти 20 лет назад сдали Китаю торпеду с относительно современным телеуправлением (с шланговой лодочной катушкой) и с характеристиками, значительно превосходящими то, что сегодня поставляем даже для своего флота!

Пятнадцать лет назад была успешно выполнена опытно-конструкторская работа по созданию современной, на уровне самых высоких требований, оптоволоконной системы телеуправления, но этот научно-технический задел фактически игнорируется. В итоге, какие бы высокие тактико-технические характеристики ни имела отечественная торпеда "Физик", большая часть ее потенциальных возможностей просто перечеркивается убогой устаревшей системой телеуправления с буксируемой катушкой.

Причем необходимо особо отметить тот факт, что вопрос телеуправления существенно шире тематики торпед: если на Западе подводное оружие подводных лодок еще полсотни лет назад стало высокоточным комплексом скрытного поражения целей с больших дистанций, то у нас торпедная подготовка замерла на рудиментарных представлениях фактически 50-х годов прошлого века. Требования по обеспечению реального и эффективного применения оружия к гидроакустическим комплексам не применялись, а наши боевые информационные системы по сути своей являются рудиментами электромеханических систем 40-х годов прошлого века, но на новой элементной базе (при этом они еще имеют и огромную и неоправданную стоимость, соизмеримую со стоимостью гидроакустических комплексов).

Впрочем, подробное и всестороннее обсуждение проблемы, скажем так, недостаточно современного подхода отечественных специалистов к вопросу телеуправления торпедами – это тема отдельной статьи.

Очень сложным, но важным (с учетом резкого увеличения возможностей противолодочной авиации вероятного противника) является вопрос оснащения наших подводных лодок средствами борьбы с авиацией. Данную проблему тоже необходимо решать как можно быстрее.

Впрочем, еще более важным является вопрос создания анаэробной (воздухонезависимой) энергоустановки, без которой все дизель-электрические подлодки, как утверждают многие эксперты, стали якобы устаревшими. Однако здесь не все так однозначно.

Лучшая анаэробная установка для нас, на взгляд автора, – это атомная энергоустановка (да, да, именно атомная!). И если с ее применением на закрытых театрах (Балтийское и Черное моря) имеются известные затруднения, то для Северного и Тихоокеанского флотов постановка вопроса должна быть, на взгляд автора, однозначной: атомная энергоустановка, а если она неатомная (на дизель-электрических подлодках), то с возможностью быстрой установки малогабаритных атомных реакторов с генераторами.

С учетом серьезного прогресса, достигнутого в разработке малогабаритных атомных установок, нецелесообразна специальная и сложная модернизация под них подводных лодок (как это было на опытовой подводной лодке проекта 651Э). Конструкция должна обеспечивать именно их быструю установку – в угрожаемый период или по тревоге – на пилонах на корпусе, с подключением силовых кабелей и средств управления через штатные разъемы серийных подлодок.

Реализация всех указанных выше мероприятий в конечном итоге не просто многократно позволит повысить боевые возможности наших дизель-электрических подводных лодок, она фактически сделает их мощным и эффективным оружием, а не целями для противолодочных сил противника, как это фактически является сегодня.

Максим Александрович Климов – капитан 3 ранга запаса.