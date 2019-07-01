Первая ступенька в карьере офицера

В Москве прошел объединенный выпуск суворовцев, военных музыкантов и воспитанниц

21 июня 2019 года на Соборной площади Московского Кремля прошла торжественная церемония объединенного выпуска суворовцев, военных музыкантов и воспитанниц.

В этом году Московское суворовское военное училище (СВУ), Московское военно-музыкальное училище имени В.М. Халилова и Пансион воспитанниц МО РФ окончили 213 юношей и девушек. С успешным окончанием учебных заведений Минобороны РФ их поздравил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Вы завершили обучение, получили свои документы об образовании. Это событие, безусловно, является знаменательной вехой в вашей жизни и в вашей профессиональной биографии. Позади у вас годы напряженной учебы, в ходе которых педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Большое спасибо, уважаемые наставники, за ваш вдохновенный труд, за то, что вы вкладывали сердце и душу в дело воспитания патриотов нашей страны и достойных граждан Отечества", – подчеркнул Николай Панков.

В этом году из стен Московского суворовского военного училища выпустились 63 суворовца, большинство из которых станут офицерами Российской армии. При этом шесть человек окончили училище с золотой медалью.

После вручения дипломов и аттестатов председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов, поступления в высшие военные учебные заведения и достойно нести высокое звание выпускника суворовского училища. "Помните, чье имя вы носите, и всегда соблюдайте заветы нашего архистратига Александра Суворова. Не забываете командиров, воспитателей и преподавателей Московского СВУ, давших вам знания и путевку в жизнь. Храните суворовские традиции и всегда помогайте друг другу", – напутствовал выпускников Дмитрий Нестеров.

Затем юные выпускники и выпускницы прошли торжественным маршем по брусчатке Соборной площади. Кульминацией праздника стали прощание со знаменами учебных заведений и принятие клятвы на верность России.

В 2019 году Московское (Горьковское) суворовское военное училище отметит 75-летие. Первый звонок в училище, которое располагалось сначала в Горьком, прозвучал 1 октября 1944 года. В 1956 году Горьковское СВУ было передислоцировано в Москву, на фонды, освобожденные Центральными курсами усовершенствования офицеров разведки, и переименовано в Московское СВУ. Основную массу обучаемых составляли сироты, воспитанники соединений и частей Красной Армии, дети военнослужащих, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Сегодня Московское СВУ – одно из ведущих военно-учебных заведений среднего образования, где работает более 100 квалифицированных преподавателей. При приеме в училище приоритет отдается прежде всего сиротам, воспитанникам детских домов и интернатов, детям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Училище располагает современной учебно-материальной базой, хорошими жилищно-бытовыми условиями, двумя спортивными залами с тренажерами, телевизионным центром, уникальным библиотечным фондом и музеем. В Московской области оборудован стационарный полевой учебный центр.

За годы существования в Московском СВУ подготовлено свыше 12 тыс. выпускников, среди которых – министры, военачальники, губернаторы, более 50 генералов и 11 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Около 300 человек стали докторами и кандидатами наук, членами-корреспондентами РАН, академиками, профессорами и заслуженными деятелями науки. Множество выпускников удостоены высоких наград на спортивном поприще, в том числе титулов чемпионов мира и Олимпийских игр.

Анатолий Жильцов

Анатолий Борисович Жильцов – офицер запаса.