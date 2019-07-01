Российские генералы решили готовиться не к прошедшим войнам, а к будущим

Новое оружие сделает грядущие сражения высокотехнологичными и скоротечными

Эффективность военных конфликтов и войн зависит от оснащения войск самыми современными средствами, которые позволяют опережать противника и предвидеть его действия. Новейшее вооружение, являясь воплощением передовых достижений технической мысли, в то же время требует особой подготовки ведения операций, боя и в целом возможной войны.

Арсенал Российской армии ежегодно пополняется высокотехнологичным оружием, а перспективные разработки находятся в зоне особого внимания руководства. Вопросы создания и поставок в Вооруженные силы РФ новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) рассматриваются на самом высоком уровне.

Результат всех этих усилий, как говорится, налицо. Так, выступая 18 июня с.г. на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что оснащенность Российской армии современным вооружением с 2013 года выросла в 3,8 раза.

"В настоящее время в наши Вооруженные силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли. С 2013 года оснащенность Российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

В ближайшее время в войска начнет поступать совершенно новое, даже можно сказать – уникальное оружие, созданное с применением технологий гиперзвука и лазерной энергии. Первые образцы таких систем вооружения, по словам представителей Министерства обороны РФ, уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

Напомним, что впервые о разработке в России новейших образцов вооружения в прошлом году рассказал в Послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. "В этом году он продолжил тему и рассказал, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года, атомная подлодка-носитель для "Посейдонов" будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса "Авангард", – отмечается в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ от 18 июня с.г. – Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".

"По словам Владимира Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану", – подчеркивается в сообщении Минобороны.

Однако не забыты и традиционные системы вооружения, военной и специальной техники. В частности, в ходе выступления 4 июня с.г. на селекторном совещании с руководящим составом российских Вооруженных сил министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время на "Уралвагонзаводе" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Ее опытный образец было решено представить на форуме "Армия-2019".

В целом бронетанковая техника регулярно поставляется в войска, и в этом году, по словам генерала армии Сергея Шойгу, должно поступить свыше 400 новых и модернизированных машин, в том числе танки Т-72Б3М с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-1АМ.

Новые прицельно-навигационные комплексы, которыми оснащены российские бомбардировщики, как показал полученный нашими военнослужащими опыт, позволяют применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие, отклонение от цели составляет не более 10–15 м.

В свою очередь, новые отечественные системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск. "Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8–12 минут после их обнаружения", – подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем выступлении на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Кроме того, преимущества в разведке и уничтожении объектов противника дает беспилотная авиация.

В конечном счете высокоточные средства поражения, новейшие системы разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизация процессов управления войсками и оружием, интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем уже стали неотъемлемой частью современной армии.

На заседании коллегии Минобороны России, проходившем 19 июня с.г., министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только в текущем году в подразделения различных видов ВС РФ поступит свыше 3400 нового, а также 1600 единиц отремонтированного и модернизированного вооружения, определяющего боевой потенциал войск. Воинские части постоянной боевой готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой на 98,6%, а в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации новейшие их образцы будут представлены на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который проходит в период с 25 по 30 июня с.г.

Впрочем, и это еще не все. Дело в том, что новое оружие, появляющееся в результате стремительного развития науки и техники, оказывает влияние на формы применения и способы действия войск.

"Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооруженной борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск", – подчеркнул глава российского военного ведомства, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ, о которой уже говорилось выше и на которой, как сообщили в Минобороны РФ, обсуждались особенности современных операций, вопросы управления и всестороннего обеспечения действий группировок войск и сил, а также вопросы применения новых и перспективных видов оружия.

"Параллельно с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться и формы применения и способы действий войск", – отметил в этой связи генерал армии Сергей Шойгу и поставил задачу разработать новую теорию ведения военных действий.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", – подчеркнул Сергей Шойгу, отметив, что важно понимать: современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения – это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", – заявил глава российского военного ведомства.

Готовность к вооруженным конфликтам может быть обеспечена только при постоянном совершенствовании навыков командного состава российской армии при возрастающих с каждым годом требованиях к уровню их подготовки. Характер боевых действий коренным образом меняется, и появляются необычные элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием.

Сергей Шойгу требует от руководителей всех звеньев военного управления не только иметь "обширные и разнообразные знания, но и развивать способность видеть и внедрять все новое и передовое, умело использовать боевой опыт, понимать перспективы развития армии и флота". По словам главы российского Минобороны, отечественные Вооруженные силы должны быть готовы к расширению спектра военных столкновений и меняющемуся коренным образом характеру боевых действий. В качестве примера генерал армии Сергей Шойгу привел вооруженный конфликт в Сирии. "Противостояние в Сирии – это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии", – отметил, в частности, российский министр обороны.

Россия не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии извне для защиты собственного суверенитета должна находиться в полной боевой готовности. Причем уровень последней напрямую зависит не только от степени оснащенности войск вооружением, военной и специальной техникой, но и от уровня подготовленности российских военнослужащих, в особенности – военачальников разного ранга. По оценке руководства Минобороны, этот уровень весьма высок.

"Результаты деятельности Вооруженных сил за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике убедительно свидетельствуют о том, что руководящий состав армии и флота обладает высоким профессионализмом. Большинство из присутствующих в этом зале офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке", – приводит слова Сергея Шойгу газета "Красная Звезда". Однако глава военного ведомства призвал сохранять набранные темпы повышения боеготовности ВС РФ, иначе, по его словам, даже малейшее замедление в развитии военных кадров способно негативно отразиться на боеспособности российских армии и флота.

В свою очередь, грамотно применять имеющиеся в их распоряжении силы и средства российские военачальники должны с учетом самых последних наработок в области исследования теоретических аспектов ведения возможных войн. Такие исследования являются неотъемлемой частью работы Министерства обороны РФ, в том числе на постоянной основе в высших военных учебных заведениях, особенно в Академии Генерального штаба, а также в академиях видов ВС и родов войск.

В частности, как отметил на научно-практической конференции Сергей Шойгу, в текущем году органами управления совместно с научно-исследовательскими организациями и военными академиями проведено более 20 научных конференций, посвященных развитию теории военного искусства. Науке дается задел и практическая основа для совершенствования теории будущих войн, а в боевую учебу внедряется передовой опыт, полученный в Сирии.