Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Постоянная связь с землей повысит безопасность авиаперевозок

Повысить безопасность полетов можно за счет быстрой передачи большого объема информации о состоянии систем воздушного судна наземным службам. Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла. В настоящее время подобное решение уже реализовано на ряде "умных самолетов", но его полноценного внедрения можно ожидать примерно через десять лет.

В зоне доступа

Все органы управления в кабине самолета, будь то штурвал, кнопки или педали, имеют датчики, которые не только передают управляющие импульсы системам самолета, но и дублируют эту информацию для записи на бортовые самописцы. То же происходит и с технической информацией –– например, о режиме работы двигателей, которая также должна быть сохранена и точно синхронизирована со временем полета. Именно благодаря этому подходу после расшифровки самописцев можно с точности до секунды узнать, что происходило с самолетом во время рейса.

Однако в ряде случаев носители информации в черных ящиках серьезно повреждаются при аварии или их просто не удается найти. Например, до сих пор неизвестны подробности катастрофы в марте 2014 года малайзийского Boeing (рейс 370 Malaysia Airlines), обломки которого так и не нашли в Индийском океане. Более того, самописцы не дают возможности исправить ситуацию в реальном времени, служа лишь хранилищем информации.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Кардинально изменить ситуацию можно с помощью постоянной передачи информации наземным службам с помощью надежной интернет-связи. Современные технологии это уже позволяют.

— Подключение к интернету на борту самолета можно организовать как с помощью спутникового канала, так и используя технологию ATG (Air-to-Ground), для чего на земле развертывается сеть базовых станций, передатчики которых направлены в небо, — пояснил представитель компании СТЭК.КОМ Иван Ершов. — Правда, инфраструктура для последней сейчас имеется лишь на территории Северной Америки и Западной Европы и самолеты, которые покидают эту зону, вынуждены использовать спутниковую связь.

Воздушная Сеть

В качестве базовой техники для подключения к Сети в обоих случаях используют приемное оборудование (антенну и модем), а также точки доступа, через которые можно подключить к интернету пассажиров на борту.

— Однако это совсем другая техника, чем та, которая используется при подключении к интернету на земле, — предупредил эксперт. — Всё авиационное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, для чего его характеристики вначале оцениваются "на бумаге", а затем проходят проверку в воздухе. Причем испытания проводят отдельно для каждой модели самолетов, которыми во время тестирования должны управлять профессиональные летчики-испытатели.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С учетом всех издержек стоимость оснащения одного пассажирского самолета может составлять от $1 млн до $5 млн (для сравнения: каталожная стоимость нового среднемагистрального лайнера Airbus A320 в 2018 году составляла $101 млн. — "Известия").

По словам экспертов, сложности с сертификацией оборудования и высокая стоимость его установки существенно ограничивают рост мирового рынка услуг авиационного интернета: сегодня на нем конкурируют всего десять компаний, пять из которых можно назвать технологически самостоятельными, то есть имеющими собственную инфраструктуру. И лишь одна из них работает в России.

"Умный самолет"

Идея использовать интернет с целью передачи на землю тех параметров воздушного судна, которые обычно записывают на бортовые самописцы, получила свое развитие в концепции "умного самолета". На сегодняшний день подобное решение уже реализовано на ряде воздушных судов, однако до ее повсеместного внедрения (в том числе в России, где "умные самолеты" пока не летают) пройдут годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В настоящее время возможность подключения к интернету (в первую очередь для предоставления доступа к Wi-Fi в салоне) есть примерно у 10% пассажирских самолетов. Такая небольшая степень внедрения связана с относительно низкой пропускной способностью существующих сетей, которые не рассчитаны на постоянный прием нескольких тысяч параметров самолета, — рассказал главный редактор журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий. — Думаю, при увеличении технических возможностей ситуация может измениться, но для этого нужно будет подождать около десяти лет.

Пока же авиакомпании будут вынуждены довольствоваться использованием стандартных бортовых самописцев, а также системы авиационной связи ACARS, которую применяют для обмена малыми объемами информации. Кстати, ее применение пока так и не стало обязательной нормой, прописанной в документах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), — возможно, в силу высокой стоимости подключения.

Разбор полетов

В настоящее время авиакомпании активно используют полетные данные для улучшения безопасности на транспорте. В частности, если по системе ACARS поступил сигнал о неисправности, то техники на земле уже начинают готовиться к ее устранению после посадки, поскольку время простоя самолетов обходится эксплуатантам достаточно дорого. Кроме того, уже после полета они анализируют данные с самописцев, которые позволяют взглянуть на ситуацию более детально.

Относится это и к российским компаниям. В частности, в пресс-службе "Аэрофлота" "Известиям" заявили, что авиаперевозчик использует информацию, полученную с воздушных судов, для мониторинга фактических характеристик двигателя, расхода топлива, а также проведения хронометража движения самолета от вылета до прилета, что помогает обеспечивать регулярность и пунктуальность рейсов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы считаем, что обработка полученной информации на земле повышает уровень безопасности полетов, — добавили в компании.

Таким образом, увеличение потока данных, поступающих с самолета в реальном времени, сможет еще больше усовершенствовать процесс технического обслуживания и тем самым понизить риски, связанные с использованием воздушного транспорта.

Интересно, что помимо технических данных авиакомпании учитывают и записи, которые позволяют оценить качество работы пилотов. Например, если один из летчиков сделал ошибку при пилотировании, ему могут сделать замечание во избежание ее повтора. Но происходит это уже после посадки, какой бы она ни была.

Александр Буланов