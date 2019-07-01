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01.07.2019
ТАСС

WSJ: SpaceX осуществила эмиссию акций на $314 млн

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SpaceX
SpaceX.
Источник изображения: © Kim Shiflett/NASA via AP

По информации газеты, стоимость компании сейчас составляет около $31 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX во главе с Илоном Маском санкционировала выпуск акций на $314 млн в целях привлечения дополнительных средств под финансирование проектов разработки, испытания и запусков ракет-носителей и космических аппаратов. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы компании.

Согласно ним, стоимость SpaceX в настоящий момент достигает около $31 млрд. Численность персонала составляет 6 тыс. человек.

Как указывает газета, SpaceX в декабре прошлого года эмитировала ценные бумаги по цене $186 за штуку. Во время следующей эмиссии, которая прошла двумя этапами в апреле и мае, данный показатель составлял уже $204, а сейчас - $214. По сведениям издания, SpaceX за все время своего существования привлекла $3,26 млрд со стороны таких инвесторов, как DBL Partners, DFJ Growth, Founders Fund и Valor Equity Partners.

В декабре прошлого года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму в $500 млн под проект Starlink. Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене $186 за акцию.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. Реализация первого этапа проекта - запуска 800 спутников при численности персонала компании в 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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