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01.07.2019
Известия.ru

Не "Пересветом" единым: армию укомплектуют современным вооружением

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Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

В ближайшие годы на вооружение Российской армии поступит современная военная техника, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет" и тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат". Об этом президент Владимир Путин заявил на ежегодном приеме в честь выпускников высших военноучебных заведений в Кремле. По его словам, в этом оружии воплотились талант и неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов. В этот же день глава государства посетил международный военно-технический форум "Армия-2019". Российский лидер осмотрел экспозицию инновационных разработок и образцы высокотехнологичной спецтехники, а также ознакомился с разработками военного технополиса "Эра". В ходе мероприятия было заключено 46 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей.

В ближайшие годы на вооружение Российской армии поступит современная военная техника, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет" и тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат". Об этом президент Владимир Путин заявил на ежегодном приеме в честь выпускников высших военноучебных заведений в Кремле. По его словам, в этом оружии воплотились талант и неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов. В этот же день глава государства посетил международный военно-технический форум "Армия-2019". Российский лидер осмотрел экспозицию инновационных разработок и образцы высокотехнологичной спецтехники, а также ознакомился с разработками военного технополиса "Эра". В ходе мероприятия было заключено 46 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей.

В надежных руках

Необходимо повышать профессиональный уровень на службе в Вооруженных силах и в полной мере реализовать полученные за годы учебы знания, напутствовал Владимир Путин выпускников.

— Ведь, как говорил генерал Брусилов: "Тот, кто успокоился, сложа руки, по окончании какой бы то ни было академии, быстро отстанет от своего времени и дела", — сказал он. — Поэтому желаю вам настойчиво идти только вперед, оправдать доверие ваших начальников и командиров, ваших учителей и наставников, всего народа России.

По словам главы государства, именно от офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и качественному развитию Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб. В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением, уточнил он.

— Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерная система "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы, — сообщил российский лидер. — Талант, дерзость и смелость, неустанный труд десятков, сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии, и оно должно быть в надежных, умелых руках. Ваш долг — научиться владеть им "на отлично".

Власти страны и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для служащих Минобороны и сотрудников правоохранительных органов, повышать уровень их денежного довольствия, подчеркнул президент. В частности, по его словам, начиная с 2012 года постоянным и служебным жильем обеспечены уже около 645 тыс. военнослужащих Минобороны.

Развитие прорывных технологий

В этот же день глава государства посетил международный военно-технический форум "Армия-2019" в парке "Патриот", расположенном рядом с подмосковной Кубинкой.

Во время визита Владимира Путина сопровождали зампредседателя правительства Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, а также начальник Генштаба Валерий Герасимов и замминистра обороны Алексей Криворучко.

Российский лидер осмотрел экспозицию инновационных разработок и образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначений. В частности, президент ознакомился с новинками военного инновационного технополиса "Эра", представленными на форуме "Армия-2019".

Главе государства продемонстрировали станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы, лазерную сканирующую систему технического зрения "Лидар К8" и портативный газосигнализатор для обнаружения токсичных веществ.

Военный технополис "ЭРА" — один из самых амбициозных проектов военного ведомства. Его строительство началось осенью 2017 года в Анапе. Как заявил Сергей Шойгу, реализация проекта началась по поручению президента. В ноябре прошлого года Владимир Путин лично посетил и высоко оценил технополис.

Задача "ЭРЫ" — обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в военной сфере. У технополиса восемь приоритетных направлений работы. В их число входят робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и IT-технологии.

— Технополис "ЭРА" уже участвовал в форуме-выставке "Армия", — рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — Представленные разработки показывают, что работы в технополисе ведутся очень активно. И уже появились первые результаты. Важно, что специалисты "ЭРЫ" работают в самых актуальных направлениях: робототехника, оптико-электронные системы, а также системы технического зрения. Эти разработки нужны не только в военном деле, но и на "гражданке".

Новые поставки

Главным событием же событием форума стала церемония обмена соглашениями, подписанными в присутствии президента. Всего было заключено 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей. В рамках этих договоров в войска будет поставлено более 800 новых и около 100 модернизированных единиц вооружения и специальной техники. Также в ближайшее время военное ведомство получит 6 тыс. высокоточных средств поражения — речь идет о крылатых ракетах, управляемых авиабомбах, обычных и реактивных снарядах.

В первую очередь обращает на себя внимание соглашение на закупку самолета пятого поколения Су-57. Воздушно-космические силы также получат партию модернизированных и проверенных в боевых условиях вертолетов Ми-28НМ.

ВМФ пополнят атомные подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М", большие дизель-электрические подводные лодки проекта 667 "Лада", а также различные морские средства поражения.

Заключены контракты на поставку высокоточных крылатых ракет для ракетных комплексов "Искандер-М". Зенитные ракетные комплексы С-400 будут снаряжены ракетами большой дальности.

В войска поступят различные артиллерийские системы, средства связи и инженерного вооружения. Заключены договоры на проведение научно-исследовательских работ по перспективным направлениям развития систем вооружения.

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Россия
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P-8 Poseidon
Искандер
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