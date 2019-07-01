Войти
01.07.2019
Известия.ru

Крымская крепкая: на полуострове испытана современная система ПВО

600
0
+3
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Внезапный массированный удар 70 крылатых ракет противника позволила отразить единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта во время крупномасштабных учений ПВО в Крыму. АСУ объединила в единый боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова, а также ВМФ и сухопутные войска. По мнению экспертов, по итогам учений единые интегрированные системы ПВО будут разворачиваться и в других регионах, например в Калининградской области.

Внезапный массированный удар 70 крылатых ракет противника позволила отразить единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта во время крупномасштабных учений ПВО в Крыму. АСУ объединила в единый боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова, а также ВМФ и сухопутные войска. По мнению экспертов, по итогам учений единые интегрированные системы ПВО будут разворачиваться и в других регионах, например в Калининградской области.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, новая АСУ была доработана с учетом сирийского опыта. Сейчас военные оценивают ее эффективность вместе с представителями профильного направления оборонной промышленности.

Во время учений в АСУ непрерывно поступала информация о воздушных и наземных объектах от радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и авиации. Все разведданные сводились воедино и обрабатывались в режиме реального времени с использованием элементов искусственного интеллекта. АСУ анализировала тип целей, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. Система обеспечивала постоянный обмен информацией между всеми пользователями, в режиме реального времени выдавала целеуказания и наводила авиацию и ПВО. Командир любого уровня получал полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению. Такая информация позволяла принять точное решение и рационально распределить подчиненные силы и средства.

Новая система управления позволила значительно увеличить потенциал объединенной системы ПВО Крыма. В настоящее время в нее входят огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами ПВО С-400 "Триумф" и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Все эти системы вооружения были сведены под централизованное управление в прошлом году. В единый боевой контур были включены комплексы ПВО и радары, истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты и беспилотники.

Новая автоматизированная система управления позволит мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки, рассказал "Известиям" бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС генерал-лейтенант Александр Горьков.

— В современной концепции построения противовоздушной обороны централизованное управление и автоматизация — главные принципы, — отметил эксперт. — В систему интегрируются разнородные силы, в том числе флотские, ПВО сухопутных войск и ПВО ВКС. Идея создания такой системы появилась несколько десятилетий назад, а техническая возможность реализации — только сейчас. Новая АСУ сократит время постановки задач, повысит точность целеуказания. Это очень важно в условиях, когда для уничтожения таких сложных целей, как крылатые ракеты и современные скоростные самолеты, необходимо действовать при высокой плотности и массированности воздушных атак.

Особенно важно, что система внедряется именно в Крыму, добавил Александр Горьков. Это важное стратегическое направление, поэтому здесь создана мощная региональная группировка, которая объединяет системы управления для выполнения задачи любой степени сложности. Используя этот опыт, подобные АСУ будут внедрять и на других стратегических направлениях. Наверняка они появятся в Калининградской области, полагает эксперт.

Автоматизированные системы управления играют важную роль в современных войнах, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— 70 сбитых ракет — это очень серьезный результат, его невозможно было бы добиться без применения АСУ, — говорит Валерий Горбенко. — Подобные учения проводятся, чтобы проверить работу системы, выявить ее недостатки и разработать план по совершенствованию, ведь сейчас управлению войсками противник учится активно противодействовать с помощью средств РЭБ и кибератак.

В 2019 году началось создание уникальной автоматизированной системы управления войсками штаба 6-й общевойсковой армии в Санкт-Петербурге. В войсках она уже получила неофициальное название "Штаб звездных войн". Высокотехнологичная система позволит командованию видеть действия каждого подразделения. Отдельные его элементы прошли проверку в ходе нескольких учений, а работы по интеграции системы завершатся до конца года.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
AI
БПЛА
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов