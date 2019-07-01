Крымская крепкая: на полуострове испытана современная система ПВО

Внезапный массированный удар 70 крылатых ракет противника позволила отразить единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта во время крупномасштабных учений ПВО в Крыму. АСУ объединила в единый боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова, а также ВМФ и сухопутные войска. По мнению экспертов, по итогам учений единые интегрированные системы ПВО будут разворачиваться и в других регионах, например в Калининградской области.

Внезапный массированный удар 70 крылатых ракет противника позволила отразить единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта во время крупномасштабных учений ПВО в Крыму. АСУ объединила в единый боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова, а также ВМФ и сухопутные войска. По мнению экспертов, по итогам учений единые интегрированные системы ПВО будут разворачиваться и в других регионах, например в Калининградской области.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, новая АСУ была доработана с учетом сирийского опыта. Сейчас военные оценивают ее эффективность вместе с представителями профильного направления оборонной промышленности.

Во время учений в АСУ непрерывно поступала информация о воздушных и наземных объектах от радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и авиации. Все разведданные сводились воедино и обрабатывались в режиме реального времени с использованием элементов искусственного интеллекта. АСУ анализировала тип целей, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. Система обеспечивала постоянный обмен информацией между всеми пользователями, в режиме реального времени выдавала целеуказания и наводила авиацию и ПВО. Командир любого уровня получал полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению. Такая информация позволяла принять точное решение и рационально распределить подчиненные силы и средства.

Новая система управления позволила значительно увеличить потенциал объединенной системы ПВО Крыма. В настоящее время в нее входят огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами ПВО С-400 "Триумф" и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Все эти системы вооружения были сведены под централизованное управление в прошлом году. В единый боевой контур были включены комплексы ПВО и радары, истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты и беспилотники.

Новая автоматизированная система управления позволит мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки, рассказал "Известиям" бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС генерал-лейтенант Александр Горьков.

— В современной концепции построения противовоздушной обороны централизованное управление и автоматизация — главные принципы, — отметил эксперт. — В систему интегрируются разнородные силы, в том числе флотские, ПВО сухопутных войск и ПВО ВКС. Идея создания такой системы появилась несколько десятилетий назад, а техническая возможность реализации — только сейчас. Новая АСУ сократит время постановки задач, повысит точность целеуказания. Это очень важно в условиях, когда для уничтожения таких сложных целей, как крылатые ракеты и современные скоростные самолеты, необходимо действовать при высокой плотности и массированности воздушных атак.

Особенно важно, что система внедряется именно в Крыму, добавил Александр Горьков. Это важное стратегическое направление, поэтому здесь создана мощная региональная группировка, которая объединяет системы управления для выполнения задачи любой степени сложности. Используя этот опыт, подобные АСУ будут внедрять и на других стратегических направлениях. Наверняка они появятся в Калининградской области, полагает эксперт.

Автоматизированные системы управления играют важную роль в современных войнах, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— 70 сбитых ракет — это очень серьезный результат, его невозможно было бы добиться без применения АСУ, — говорит Валерий Горбенко. — Подобные учения проводятся, чтобы проверить работу системы, выявить ее недостатки и разработать план по совершенствованию, ведь сейчас управлению войсками противник учится активно противодействовать с помощью средств РЭБ и кибератак.

В 2019 году началось создание уникальной автоматизированной системы управления войсками штаба 6-й общевойсковой армии в Санкт-Петербурге. В войсках она уже получила неофициальное название "Штаб звездных войн". Высокотехнологичная система позволит командованию видеть действия каждого подразделения. Отдельные его элементы прошли проверку в ходе нескольких учений, а работы по интеграции системы завершатся до конца года.