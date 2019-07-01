Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики

Северный морской путь будут патрулировать современные бомбардировщики Су-34 — для этого на Северном флоте сформируют новую эскадрилью. Уникальные машины способны с высокой точностью поражать любые цели в любую погоду и время суток. На вооружении бомбардировщиков стоят противокорабельные ракеты Х-35У, которые могут пустить на дно любой боевой корабль вероятного противника, оснащенный самыми современными системами ПВО. Дальность полета Су-34 позволит держать под прицелом практически весть Северный морской путь, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Северный морской путь будут патрулировать современные бомбардировщики Су-34 — для этого на Северном флоте сформируют новую эскадрилью. Уникальные машины способны с высокой точностью поражать любые цели в любую погоду и время суток. На вооружении бомбардировщиков стоят противокорабельные ракеты Х-35У, которые могут пустить на дно любой боевой корабль вероятного противника, оснащенный самыми современными системами ПВО. Дальность полета Су-34 позволит держать под прицелом практически весть Северный морской путь, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Противокорабельный удар

Новые машины, скорее всего, получит 98-й отдельный смешанный авиационный Висленский Краснознаменный ордена Кутузова полк 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцирующийся в Мончегорске, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас там есть одна эскадрилья бомбардировщиков Су-24М и еще одна — разведчиков Су-24МР, — рассказал он "Известиям". — Их могут и перевооружить на новые машины. "Тридцать четвертые" — многофункциональны. Су-34, получив специальные подвесные контейнеры, способны вести разведку, а также действовать без сопровождения истребителей прикрытия, так как могут вести воздушный бой с истребителями противника на равных. При необходимости "тридцать четвертые", имеющие мощный радар, смогут "подсветить" цели самолетам и кораблям.

Су-34 поступил на вооружение ВКС в 2014 году и тут же за характерную приплюснутую форму носового обтекателя получил в войсках прозвище "Утенок". Эти фронтовые бомбардировщики могут поражать наземные, надводные и воздушные объекты. Изначально Су-34 создавался для оперативной переброски из любой части страны на границу для надежной локализации возможного вооруженного конфликта перед подходом основных сил. Но в дальнейшем оказалось, что самолет получился очень удачным, и им стали перевооружать эскадрильи фронтовых бомбардировщиков и штурмовиков. В странах НАТО за свою универсальность "тридцать четвертый" получил название Fullback ("Защитник").

Еще в ходе заводских испытаний самолет с экипажем, куда входили испытатели ОКБ Сухого, пролетел от Москвы до Сахалина и обратно без посадок (с дозаправками в воздухе). Без дозаправки он может преодолеть до 4,5 тыс. км, с одной дозаправкой в воздухе — около 7 тыс. км.

Су-34 достались уникальные скоростные и маневренные качества его предшественника — тяжелого истребителя Су-27. Он может летать в режиме автопилота на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. "Тридцать четвертый" может разгоняться до 1,9 тыс. км/ч. В его арсенале — авиапушка калибра 30 мм, на двенадцати узлах подвески он может нести авиационные ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" разных типов, неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы весом до 8 т.

Противокорабельные ракеты Х-35У серьезно расширяют ударные возможности "тридцать четвертого". Они могут поражать цели на расстоянии до 260 км. Х-35У подбираются к противнику на высоте не более 10–15 м над волнами, после начала поиска цели и во время наведения высота полета сокращается до 4 м. Малая высота полета значительно снижает вероятность своевременного обнаружения ракеты, а также затрудняет ее сопровождение и атаку при помощи самых современных средств ПВО.

Новая ПКР получила комбинированную систему наведения. На маршевом участке полета ракета использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер. При выходе в заданный район включает активную радиолокационную головку самонаведения, которая позволит точно поразить цель. Одной ракеты достаточно, чтобы гарантированно пустить на дно корабль водоизмещением до 5 тыс. т.

Когда тают льды

В последние годы роль Севморпути возросла, считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

— В Арктике сейчас тают льды, что делает северный морской транспортный коридор и природные ресурсы региона более доступными, — сказал он "Известиям". — США и его сателлиты не хотят признавать Севморпуть российским. Америка хоть и не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, которая регулирует вопросы судоходства, настаивает на международном статусе пути, считая, что такое положение дел поможет ей с помощью союзников по НАТО взять под контроль наши морские коммуникации.

Усиление арктических границ в такой ситуации просто необходимо. Авиагруппировка Северного флота, имеющая самую сильную авиацию среди флотов СССР, в 1990-е годы фактически перестала существовать. В начале 2000-х в его составе числилось только четыре вертолета. Нарастить группировку удалось в последние годы, а появление многофункционального Су-34 серьезно расширит возможности морской авиации в Заполярье, отметил Леонид Ивашов.

В этом году правительство разработало правила прохода по Севморпути иностранных военных кораблей — им придется уведомить РФ о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов. Правила, разработанные из-за "активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств", направлены на сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.