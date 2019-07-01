Путин оценил возможность заключения ядерного соглашения с Китаем и США

Россия выступает за любой способ сдерживания гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя вероятность заключения трехстороннего ядерного соглашения между РФ, США и Китаем.

"Я с самого начала сказал, что мы поддержим любое соглашение, которое пошло бы на пользу делу, а этим делом является сдерживание гонки вооружений", — сказал он в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.

Идею заключить трехстороннее ядерное соглашение впервые предложил американский лидер Дональд Трамп во время объявления о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с Москвой.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что обсуждать вопрос подключения к новому соглашению Китая следует непосредственно с Пекином.

Однако китайский МИД не выразил желания участвовать в переговорах по договору, так как ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне.

"Надо признать, что уровень и развитие ядерных сил в Китае пока гораздо ниже, чем в США и в России. Китай — огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда-нибудь, но сегодня уровень наших потенциалов трудно сопоставим. Ведущими ядерными державами являются Россия и Штаты, поэтому и договор заключался между нашими странами", — добавил Путин.

Российский лидер также отметил важность выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который Вашингтон пока не намеревается продлевать.

Путин подчеркнул, что в случае прекращения действия и этого договора факторов сдерживания гонки вооружений не останется.