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01.07.2019
Известия.ru

Путин оценил возможность заключения ядерного соглашения с Китаем и США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Россия выступает за любой способ сдерживания гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя вероятность заключения трехстороннего ядерного соглашения между РФ, США и Китаем.

"Я с самого начала сказал, что мы поддержим любое соглашение, которое пошло бы на пользу делу, а этим делом является сдерживание гонки вооружений", — сказал он в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.

Идею заключить трехстороннее ядерное соглашение впервые предложил американский лидер Дональд Трамп во время объявления о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с Москвой.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что обсуждать вопрос подключения к новому соглашению Китая следует непосредственно с Пекином.

Однако китайский МИД не выразил желания участвовать в переговорах по договору, так как ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне.

"Надо признать, что уровень и развитие ядерных сил в Китае пока гораздо ниже, чем в США и в России. Китай — огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда-нибудь, но сегодня уровень наших потенциалов трудно сопоставим. Ведущими ядерными державами являются Россия и Штаты, поэтому и договор заключался между нашими странами", — добавил Путин.

Российский лидер также отметил важность выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который Вашингтон пока не намеревается продлевать.

Путин подчеркнул, что в случае прекращения действия и этого договора факторов сдерживания гонки вооружений не останется.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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