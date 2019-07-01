Белоруссия намерена закупить истребители Су-30СМ
Андрей Равков.
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Белоруссия по-прежнему планирует купить у России звено истребителей Су-30СМ.
Об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков, передает "Интерфакс".
"Договор заключен, он действует. Я знаю, что эти четыре самолета находятся на стапелях, в высокой степени готовности к выпуску, поэтому если главой государства будет принято решение, они будут закуплены в установленном порядке", - сказал он.
При этом министр отметил, что конкретных сроков поставки нет. "Договор на отлагательных условиях, с наличием финансирования. Как только по финансированию будет принято решение, они будут закуплены", - подчеркнул Равков.
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