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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Белоруссия намерена закупить истребители Су-30СМ

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Андрей Равков
Андрей Равков.
Источник изображения: vpk-news.ru

Белоруссия по-прежнему планирует купить у России звено истребителей Су-30СМ.

Об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков, передает "Интерфакс".

"Договор заключен, он действует. Я знаю, что эти четыре самолета находятся на стапелях, в высокой степени готовности к выпуску, поэтому если главой государства будет принято решение, они будут закуплены в установленном порядке", - сказал он.

При этом министр отметил, что конкретных сроков поставки нет. "Договор на отлагательных условиях, с наличием финансирования. Как только по финансированию будет принято решение, они будут закуплены", - подчеркнул Равков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
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1 комментарий
№1
01.07.2019 10:59
Отменить заказ. После того, как усатый принял албанцев на играх.
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