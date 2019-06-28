Штурмовой "мостовой танк" МТУ-2020 грузоподъемностью в 60 тонн показали на "Армии-2019"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) впервые показал новую разработку - танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности МТУ-2020. Презентация машины состоялась на стенде Министерства обороны РФ на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Мостоукладочная машина представляет собой бронированную гусеничную машину на базе узлов, агрегатов и систем танков Т-72Б3 и Т-90А, имеющую оборудование для транспортирования и укладки мостового блока.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Отличительными особенностями моста, изготовленного из современных полимеркомпозитных материалов, является его длина 27 метров, грузоподъемность 60 тонн и ширина проезжей части - 4,6 метров. Для сравнения, длина моста МТУ-90М составляет 25 м. Увеличение ширины проезжей части моста и выполнение его сплошным позволяет значительно увеличить пропускную способность.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Укладка моста полностью гидрофицирована, время установки на препятствие без выхода экипажа не превышает 5-ти минут. Эти, а также ряд других характеристик моста превышают параметры зарубежных аналогов.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Производство инженерной техники, в том числе мостоукладчиков различной модификации, является одним из основных направлений работы Омсктрансмаша. Наши конструктора постоянно работают над усовершенствованием уже существующих моделей, одна из которых и представлена на юбилейном форуме "Армия-2019", - отметил генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов.

Текст и фото: t-digest.ru