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28.06.2019
Российская газета

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты "Сармат"

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Источник изображения: rg.ru

Разработчики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" раскрыли отдельные ее тактико-технические характеристики. Причем сделали это впервые на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Почитать о ракете можно в представленной на форуме брошюре, здесь же можно и увидеть макет "Сармата", пишет РИА Новости. В брошюре указывается, что стартовая масса - 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки - порядка десяти. Улетит ракета на 18 тысяч километров.

Длина баллистической ракеты - 35 с половиной метров, диаметр - три. Масса топлива - 178 тонн. Тип боевой части - это разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

"РГ" уже писала о том, что продолжается работа над новыми образцами современного вооружения, в том числе и ракетным комплексом "Сармат". Об этом говорил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. А до конца нынешнего года, по его словам, ракетные войска стратегического назначения получат на вооружение более 30 межконтинентальных баллистических ракет. И это позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76 процентов.

Кстати, "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Первые серийные образцы должны поступить на вооружение в 2021 году. В НАТО новую ракету называют "Сатаной-2".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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