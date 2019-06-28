Представляем "Межотраслевой аналитический центр"
Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и блог bmpd с удовольствием представляют ООО "Межотраслевой аналитический центр" (МАЦ 2.0) - действующую с 2018 года научно-исследовательскую, аналитическую и консалтинговую компанию, уже завоевавшую авторитет в качестве одной из ведущих российских аналитических структур по вопросам гражданской авиации и воздушного транспорта..
Веб-сайт http://iac2.ru/ru/
Коллектив МАЦ 2.0 сформирован сооснователями и сотрудниками ОАО "Межведомственный аналитический центр", основанного в 1992 году. Заказчиками исследований МАЦ 2.0 выступают ведущие российские предприятия и НИИ авиационной отрасли, включая АО "Объединенная авиастроительная корпорация".
Научные работники и эксперты Центра МАЦ 2.0 обладают многолетним опытом в следующих областях:
Разработка и экспертиза нормативных, программных и концептуальных документов в области научно-технической и промышленной политики.
Экспертиза и мониторинг инновационных промышленных проектов.
Разработка бизнес-планов, экспертно-аналитическое сопровождение инвестиционных проектов в машиностроении.
Исследования рынка авиационной техники и авиаперевозок в России и за рубежом.
Научные исследования в области экономики и управления формированием технологического задела, созданием и применением авиатехники.
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