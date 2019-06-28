В Китае открылась выставка экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019

Оригинал взят у коллеги dambiev в В Китае открылась выставка для экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019

26 июня 2019 года в китайском Тяньцзине открылась первая выставка военной техники и оборудования DVEX-2019. Мероприятие ориентировано на представителей стран-экспортеров китайской военной техники и оборудования для сухопутных войск.

На выставке будут представлены более 100 единиц бронетехники от ведущих оборонно-промышленных компаний Китайской Народной Республики.

Стенд компании Dongfeng Off-Road Vehicle Company

Модернизированный средний танк Тип 59 со 125-мм орудием

Машина разведки и наблюдения, разработанная на шасси бронеавтомобиля DongFeng Warrior 3-го поколения.

Боевая машина огневой поддержки QN-506 (подробнее по ссылке)

БТР Norinco VN 1

Новинка для ближневосточного рынка

Антидронное ружье

Штабной цифровой узел защищенной связи