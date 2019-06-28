В Китае открылась выставка экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019
Оригинал взят у коллеги dambiev в В Китае открылась выставка для экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019
26 июня 2019 года в китайском Тяньцзине открылась первая выставка военной техники и оборудования DVEX-2019. Мероприятие ориентировано на представителей стран-экспортеров китайской военной техники и оборудования для сухопутных войск.
На выставке будут представлены более 100 единиц бронетехники от ведущих оборонно-промышленных компаний Китайской Народной Республики.
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