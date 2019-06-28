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28.06.2019
Военное обозрение

Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой

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В ходе продолжающегося военно-технического форума "Армия-2019" Минобороны организовало проведение "водных процедур". Речь идёт о демонстрации возможностей той или иной техники при преодолении водной преграды. Водный кластер международного форума с динамическим показом организован на озере Комсомольское.

Источник изображения: Минобороны РФ

С помощью плавучего понтона (гусеничного самоходного парома) на другой берег переправляли технику различного предназначения. Среди прочего была осуществлена переправка армейских бронированных автомобилей "Тайфун-К". "Погрузка" массивного модульного бронеавтомобиля на понтон с берега осуществлялась зачастую таким образом, что угол заезда "Тайфуна" с плоскостью понтона составлял до 30 градусов.

На амфибиях водную преграду преодолевали армейские КамАЗы. Эффектные кадры опубликованы министерством обороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.

Источник изображения: Минобороны РФ

Источник изображения: Минобороны РФ

Подготовка самоходных паромов к организации переправы для военной техники:

Источник изображения: Минобороны РФ

После форсирования водной преграды специальные подразделения вступили в бой с условным противником за удержание плацдарма:

Источник изображения: Минобороны РФ

Напомним, что на форуме "Армия-2019" не только демонстрируются возможности той или иной военной техники и техники двойного назначения, но и заключаются контракты на её реализацию. Форум в России посетили делегации десятков стран мира, включая страны НАТО.

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