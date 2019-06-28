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28.06.2019
Военно-промышленный курьер

Атомная бомба с воспитательным зарядом

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На форуме "Армия" впервые демонстрируются экспонаты из "закрытого" музея

Экспонаты музея Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики впервые показаны широкой публике. В Сарове собрали уникальную экспозицию, посвященную 70-летию испытания первого советского ядерного заряда. 

В официальных бумагах атомная бомба именовалась "реактивный двигатель специальный", или РДС-1. Ученых, работавшие над созданием этого оружия, по преданию расшифровывали аббревиатуру так: "Россия делает сама". Историческое событие, напомним, свершилось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне ("Полигон мирового значения", "ВПК" №15, 2019). Мощность взрыва плутониевого заряда РДС-1 составила 22 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Попасть в музей советской атомной бомбы чрезвычайно трудно. Саров – закрытый город, и если даже удастся сюда приехать, еще не факт, что в режимном отделе Федерального ядерного центра дадут разрешение посетить одну из самых необычных экспозиций в мире.

“Широкая публика впервые видит пульт, с которого подавалась команда на подрыв советского ядерного заряда №1”

В парк "Патриот" из Нижегородской области прибыли несколько уникальных предметов. На "Армии-2019" широкой публике впервые демонстрируется оригинальный корпус заряда первой советской атомной бомбы РДС-1 и пульт, с которого подавалась команда на подрыв. Эти экспонаты, по словам директора музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ Екатерины Власовой, до сего времени пределов музея не покидали никогда.

В атомный архив, созданный в ноябре 1947 года, поступали документы под грифом особой секретности. Десятилетия они лежали в спецхране, но сегодня многие можно увидеть в экспозиции.  

Стенд на форуме "Армия", созданный сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ и 12-го главного управления Министерства обороны, впечатляет, здесь прослеживается весь путь становления среднего машиностроения – от начала атомного проекта, создания прославленного КБ-11 до испытания РДС-1 на Семипалатинском полигоне. 

На стенде всегда многолюдно. Посетители фотографируют экспонаты, рассматривают бюсты легендарных атомщиков – ученых, конструкторов, организаторов производства, вчитываются в строки документов, воссоздающих эпоху и дающих четкое понимание того, что позволило удержать мир от Третьей мировой войны.

Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу, осмотрев экспозицию, подчеркнул ее значение для воспитания патриотизма и привлек внимание к тому, что многие представленные предметы носят статус памятников науки и техники.

Иван ДРАГОМИРОВ

Газета "Военно-промышленный курьер",

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