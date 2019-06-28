Первые очки виртуальной реальности для военных представили на "Армии-2019"

Заместитель генерального директора Рязанского радиозавода Игорь Чернышов представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих.

Новинка позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием фотореалистичных круговых панорам и 3D-моделей. Военный сможет с помощью этих очков отрабатывать навыки для работы на настоящей технике.

"Со следующего года, надеюсь, начнется поставка базовых комплектов учебно-тренировочных средств — это будет растянуто минимум на пять лет", — цитирует Чернышова телеканал "Звезда". Он пообещал обеспечить военных всеми средствами для качественной и грамотной подготовки и поддержания боеготовности.

Накануне на форуме показали ходовые и огневые возможности обновленных танков Т-72 и усовершенствованных Т-90.

Форум "Армия-2019" первые три дня работает в закрытом режиме для иностранных делегаций. В четверг на него приедут президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 28 июня все желающие смогут посетить форум. В небе над Кубинкой будут летать "Русские витязи" и "Стрижи", прогремят залпы артиллерии и бронетехники. Новинки отечественной оборонной промышленности покажут в центре "Патриот".