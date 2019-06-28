Армения наращивает военное сотрудничество с Россией

"Как заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, в рамках форума "Армия-2019" заключены контракты на поставки новых видов наступательного вооружения, нового поколения боеприпасов, а также иных средств", - отметили в пресс-службе министра.

Глава армянского военного ведомства принимает участие в форуме "Армия-2019", в котором участвуют также делегации 120 государств. По информации Минобороны РФ, на форуме сформировано 10 национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР).

Основная программа форума будет проведена в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне "Алабино" и озере Комсомольском. Мероприятия форума пройдут во всех военных округах и на Северном флоте. В форуме участвуют около 1,3 тысячи оборонных предприятий и компаний, которые представляют более 27 тысяч экспонатов, в том числе свыше 360 единиц вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны РФ.