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28.06.2019
WarSpot

Французы достроили шестой FREMM

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Источник изображения: warspot.ru

Французский флот вскоре вооружится новым фрегатом противолодочной модификации. Вчера, 26 июня, портал navaltoday.com сообщил о том, что что на верфи концерна DCNS, расположенной в городе Лорьян, состоялась торжественная церемония окончания строительства корабля Normandie.

Фрегат Normandie — шестой в серии из восьми запланированных к постройке кораблей типа FREMM. При этом Normandie завершает серию фрегатов противолодочной модификации ASW (anti-submarine warfare), тогда как пара последующих кораблей будет построена в противовоздушной версии AAW (anti-air warfare).

Торжественная церемония на палубе фрегата Normandie.

Источник изображения: navaltoday.com

Это уже второй FREMM Normandie, построенный для ВМС Франции. Первый фрегат (изначально второй во французской серии) в 2014 году прошёл серию приёмочных испытаний. В 2015 году корабль был передан Египту и вошёл в состав египетского флота как FFG 1001 Tahya Misr.

Проект FREMM (Fregata multi-missione, многоцелевой фрегат) — итало-французская разработка. Во Франции производством этих кораблей занимается компания DCNS, в Италии — компания Orizzonte Sistemi Navali, созданная корпорациями Fincantieri и Finmeccanica. Всего запланировано построить 20 фрегатов типа FREMM: 8 — для Франции, 10 — для Италии, а также по одному кораблю для Марокко и Египта.

Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что, по словам разработчиков, обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого фрегата составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает до 200 человек. Главное отличие противолодочной модификации корабля от противовоздушной заключается в наличии буксируемого сонара и дополнительной пусковой установки с противокорабельными ракетами.

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Страны
Египет
Италия
Марокко
Франция
Продукция
HQ-10
Компании
DCNS
Fincantieri
Leonardo
Проекты
DCNS FREMM
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