Войти
28.06.2019
Российская газета

Подлодка "Владикавказ" начала переход на Главный военно-морской парад

333
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Владикавказ" начала переход в Балтийское море для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. Она вышла из базы в городе Полярный Мурманской области.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, субмарина следует в надводном положении. Она совершит переход из Баренцева моря в Норвежское.

Во время перехода на подводной лодке пройдет несколько учений спасательной направленности и по борьбе за живучесть корабля. Планируется, что "Владикавказ" прибудет в Северную столицу в первой половине июля.

От Северного флота в Главном военно-морском параде будут участвовать четыре корабля первого ранга, в том числе и новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Сейчас он выполняет задачи дальнего плавания в Карибском море и уже преодолел 28 тысяч морских миль.

Первые участники парада от СФ уже прибыли в Санкт-Петербург. Три противодиверсионных катера продолжают переход по внутренним водным коммуникациям. Всего же в параде будут задействованы более десяти боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также девять самолетов и семь вертолетов Северного флота.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
СФ
Похожие новости
17.05.2019
Опасный Ла-Манш: как следили за кораблем ВМС России
12.11.2018
Деньги на ветер: зачем НАТО бесполезные учения
07.08.2014
МиГи на Севере
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео