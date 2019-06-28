Подлодка "Владикавказ" начала переход на Главный военно-морской парад

Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Владикавказ" начала переход в Балтийское море для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. Она вышла из базы в городе Полярный Мурманской области.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, субмарина следует в надводном положении. Она совершит переход из Баренцева моря в Норвежское.

Во время перехода на подводной лодке пройдет несколько учений спасательной направленности и по борьбе за живучесть корабля. Планируется, что "Владикавказ" прибудет в Северную столицу в первой половине июля.

От Северного флота в Главном военно-морском параде будут участвовать четыре корабля первого ранга, в том числе и новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Сейчас он выполняет задачи дальнего плавания в Карибском море и уже преодолел 28 тысяч морских миль.

Первые участники парада от СФ уже прибыли в Санкт-Петербург. Три противодиверсионных катера продолжают переход по внутренним водным коммуникациям. Всего же в параде будут задействованы более десяти боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также девять самолетов и семь вертолетов Северного флота.

Светлана Цыганкова