ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко назвал подписание контрактов на "Армии-2019" масштабным событием

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Две многоцелевые атомные подлодки "Ясень-М" получит ВМФ России в рамках государственного контракта, заключенного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Сегодня такое масштабное событие как для ВС РФ, так и для нашей оборонной промышленности. Мы сегодня подписали ряд масштабных соглашений. Это твердые контракты, это будет правильнее. Это и Су-57, и современные средства авиационного поражения для этого самолета. И две новых подводных лодки "Ясень". Это серьезные объемы и серьезнейший контракт", - сказал Криворучко журналистам.

46 госконтрактов на поставку вооружений Минобороны РФ на сумму более 1 трлн рублей были подписаны на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.