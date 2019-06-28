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28.06.2019
ТАСС

ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту

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Подводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта "Ясень-М".
Источник изображения: СЕВМАШ

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко назвал подписание контрактов на "Армии-2019" масштабным событием

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Две многоцелевые атомные подлодки "Ясень-М" получит ВМФ России в рамках государственного контракта, заключенного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Сегодня такое масштабное событие как для ВС РФ, так и для нашей оборонной промышленности. Мы сегодня подписали ряд масштабных соглашений. Это твердые контракты, это будет правильнее. Это и Су-57, и современные средства авиационного поражения для этого самолета. И две новых подводных лодки "Ясень". Это серьезные объемы и серьезнейший контракт", - сказал Криворучко журналистам.

46 госконтрактов на поставку вооружений Минобороны РФ на сумму более 1 трлн рублей были подписаны на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

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Проекты
885 Ясень
АРМИ-20XX
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4 комментария
№1
28.06.2019 01:53
Я правильно понял, их будет больше, чем 7 !?
0
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№2
28.06.2019 02:42
Цитата, Восход сообщ. №1
Я правильно понял, их будет больше, чем 7 !?

а я понял, что законтрактовали 2 АПЛ из тех семи планируемых к производству....
0
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№3
28.06.2019 03:12
Цитата, штурм сообщ. №2
а я понял, что законтрактовали 2 АПЛ из тех семи планируемых к производству....
Они уже давно заложены и строятся, последнюю из той серии заложили в 2017 году, соответственно как и за какие деньги их могли строить, если не было контракта и соответственно финансирования? Отсюда получается, что контракт на две новые лодки.

Конечно, хотелось бы чтобы их было 3, а ни 2 (чтобы в итоге сформировать две группировки по пять лодок данного проекта на ТОФ и СФ), но даже контракт и закладка двух лодок, сверх первоначальных планов уже большой повод для оптимизма (особенно на фоне всего остального- списаний, утилизаций, передач лодок в лизинг, затягиваний сроков ремонтов и модернизаций и эпопей с лодками пятого поколения)
+3
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№4
28.06.2019 03:57
Цитата, Восход сообщ. №1
правильно понял, их будет больше, чем 7 !?

с педивикии

Цитата, q
По данным на конец августа 2017 года в строю находится корабль проекта 885. Головной корабль модернизированного проекта 885М спущен на воду и проходит заводские испытания. Ещё пять кораблей строятся по проекту 885М. Всего к 2020 году планируется построить 7 «Ясеней»[11]. В июне 2019 года на форуме «Армия-2019» было объявлено о подписании контракта Министерства обороны РФ и Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) на строительство ещё двух подлодок этого типа в дополнение к уже законтрактованным, т.е. всего в составе ВМФ будет девять «Ясеней» и «Ясеней-М»[12].По данным на конец августа 2017 года в строю находится корабль проекта 885. Головной корабль модернизированного проекта 885М спущен на воду и проходит заводские испытания. Ещё пять кораблей строятся по проекту 885М. Всего к 2020 году планируется построить 7 «Ясеней»[11]. В июне 2019 года на форуме «Армия-2019» было объявлено о подписании контракта Министерства обороны РФ и Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) на строительство ещё двух подлодок этого типа в дополнение к уже законтрактованным, т.е. всего в составе ВМФ будет девять «Ясеней» и «Ясеней-М»[12].
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