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28.06.2019
ТАСС

"Вертолеты России" поставят Минобороны 10 спецвертолетов Ми-8АМТШ-ВН

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Вертолеты Ми-8АМТШ
Вертолеты Ми-8АМТШ во время военных учений "Восток-2018" на полигоне Цугол.
Источник изображения: ТАСС/Вадим Савицкий

Главная особенность таких вертолетов - применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны России заключило контракт с холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) на поставку 10 новейших специальных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, разработанных с учетом сирийского опыта. Об этом в четверг журналистам сообщил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Подписали два контракта. Первый - это на 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в специсполнении", - сказал Богинский. - "Десять машин, поставка в течение 2020-2021 годов".

Как отметил глава "Вертолетов России", новый вертолет разработан в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии.

В холдинге рассчитывают на увеличение закупки по результатам войсковой эксплуатации первых 10 машин. "У нас есть техническое задание, соответственно, в рамках технического задания мы выполняем эту НИОКР [научно исследовательская и опытно-конструкторская работа]. После первой поставки мы надеемся, что закупки данного вида [вертолета] будут продолжены по результатам первой эксплуатации", - сказал журналистам глава холдинга.

Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.

Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

Ми-28НМ

По словам Богинского, "Вертолеты России" планируют поставлять Минобороны по контракту до 2028 года по шесть вертолетов Ми-28НМ в 2020-2022 годах и по 16 машин в год в следующие пять лет.

"Пока на первом этапе, первые три года предполагается поставка по шесть машин. Это мы предполагаем, я не знаю, что скажут в Минобороны. Это будет 18 машин первые три года. Начиная с 2023 года - пять лет по 16 машин в год", - сказал Богинский.

При этом он подчеркнул, что точные сроки и объем годовых поставок определит Минобороны в соответствии с гособоронзаказом и госпрограммой вооружения. При этом гендиректор напомнил, что первые две машины уже поставлены в войска.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Ми-28НМ, в частности, получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Форум "Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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