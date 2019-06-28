Войти
28.06.2019
Российская газета

В Рыбинске спустили на воду новейшее гидрографическое судно для ВМФ

340
0
0
Источник изображения: судостроительный завод "Вымпел"

На судостроительном заводе в Рыбинске спустили на воду гидрографическое судно нового поколения "Николай Скосырев".

На предприятии рассказали, что закладка малого гидрографического судна (МГС) проекта 19910 состоялась 24 декабря 2015 года. Несмотря на слово "малое" в своем названии, это самое большое судно, которое завод когда-либо строил: его спусковой вес 1200 тонн, водоизмещение 995 тонн, длина 56,4 метра, осадка 2,9 метра. МГС может работать на удалении 3500 миль от пунктов базирования.

Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских задач: постановки и снятия плавучих предостерегательных знаков, обслуживания береговых средств навигационного оборудования, площадной съемки рельефа дна, а также для перевозки обслуживающего персонала и грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования.

Приказом главнокомандующего ВМФ новому судну присвоено имя "Николай Скосырев" - в честь контр-адмирала, внесшего большой вклад в развитие отечественной гидрографической службы.

Группа информационного обеспечения ВМФ сообщает, что ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что "оснащение гидрографических служб флотов будет продолжаться синхронно с выполнением того большого объема задач, которые решают военные гидрографы в современных условиях исследуя Мировой океан в интересах обеспечения судоходства".

- ВМФ России на протяжении всей своей истории находится на лидирующих позициях в сфере исследования морских и океанских районов, антарктических морей и арктической зоны, - подчеркнул Николай Евменов.

После проведения ходовых и государственных испытаний "Николай Скосырев" будет нести службу на Северном флоте.


Элина Труханова (Ярославль)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
19910
Арктика
СФ
Похожие новости
18.03.2019
Арктические мускулы: В США рассказали об опасных российских подлодках
01.03.2019
Военные гидрографы РФ получат малое судно и три больших катера для Арктики
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
31.10.2017
Под Андреевским флагом
31.08.2015
Ледокол «Илья Муромец»: полярный богатырь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео