В Рыбинске спустили на воду новейшее гидрографическое судно для ВМФ

На судостроительном заводе в Рыбинске спустили на воду гидрографическое судно нового поколения "Николай Скосырев".

На предприятии рассказали, что закладка малого гидрографического судна (МГС) проекта 19910 состоялась 24 декабря 2015 года. Несмотря на слово "малое" в своем названии, это самое большое судно, которое завод когда-либо строил: его спусковой вес 1200 тонн, водоизмещение 995 тонн, длина 56,4 метра, осадка 2,9 метра. МГС может работать на удалении 3500 миль от пунктов базирования.

Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских задач: постановки и снятия плавучих предостерегательных знаков, обслуживания береговых средств навигационного оборудования, площадной съемки рельефа дна, а также для перевозки обслуживающего персонала и грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования.

Приказом главнокомандующего ВМФ новому судну присвоено имя "Николай Скосырев" - в честь контр-адмирала, внесшего большой вклад в развитие отечественной гидрографической службы.

Группа информационного обеспечения ВМФ сообщает, что ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что "оснащение гидрографических служб флотов будет продолжаться синхронно с выполнением того большого объема задач, которые решают военные гидрографы в современных условиях исследуя Мировой океан в интересах обеспечения судоходства".

- ВМФ России на протяжении всей своей истории находится на лидирующих позициях в сфере исследования морских и океанских районов, антарктических морей и арктической зоны, - подчеркнул Николай Евменов.

После проведения ходовых и государственных испытаний "Николай Скосырев" будет нести службу на Северном флоте.

Элина Труханова (Ярославль)