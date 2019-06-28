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28.06.2019
Российская газета

Президент посетил крупнейшую выставку вооружений в России

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Источник изображения: rg.ru

В четверг Владимир Путин приехал в парк "Патриот" в Подмосковье, где проходит самая большая в стране и одна из крупнейших в мире выставка оружия и военной техники - Международный военно-технический форум "Армия-2019". В его рамках объявлено о подписании 46 оборонных госконтрактов на общую сумму свыше 1 трлн рублей. А в пятницу, 28 июня, форум откроется для массового посещения.

За пять лет существования "Армия" вошла в число ведущих военно-технических выставок мира. Форум призван наглядно продемонстрировать прежде всего технологическую мощь Вооруженных сил России. Экспозиции инновационных разработок министр обороны Сергей Шойгу показал Владимиру Путину.

Прежде всего президент посетил выставку достижений технополиса "Эра", где в общей сложности можно увидеть почти четыре сотни научных проектов. Причем многие технологичные решения впервые представлены в разработках военного и двойного назначения.

Здесь Владимиру Путину показали станцию радиоразведки на беспилотном вертолете - уникальная антенная решетка позволяет получать координаты радиосредств, сотовых телефонов из одной точки в пространстве (а не из нескольких). Сейчас этого в мире не делает никто, рассказали главе государства.

Здесь же демонстрировалась модель беспилотника в форме птицы для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов. "Ее не видно, не слышно, люди смотрят - птица летит", - рассказали на выставке.

Владимира Путина заинтересовала лазерная сканирующая система технического зрения "Лидар8". Это первый отечественный лидар, он разработан в этом году. На выставке представлен его экспериментальный образец. Систему можно ставить на беспилотники и наземные робототехнические устройства, чтобы, например, определить объекты и препятствия.

Осмотрел президент и полупроводниковые газоанализаторы нового поколения, которые можно применять для химической разведки.

Напомним, военный инновационный технополис "Эра", базирующийся в Анапе, создан по поручению президента, чтобы ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Исследования и разработки проводятся в сфере робототехники, автоматизированных систем управления, IT-систем, нанотехнологий, наноматериалов и других. Сотни экспертов из организацией ОПК, вузов и научно-исследовательских организаций минобороны России привлечены к работе в области технологий искусственного интеллекта. Технополис сотрудничает как с крупными предприятиями ОПК, так и с молодыми исследовательскими командами-стартапами, вузами, научными организациями.

После этого в присутствии президента прошла церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума. Заключено 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

Масштабная выставка, которую минобороны проводит уже в пятый раз, развернута на территории парка "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино" и занимает больше 250 тысяч квадратных метров. Свою продукцию военного, двойного и гражданского назначения показывают около 1300 предприятий. А присматриваются к ней представители свыше сотни делегаций иностранных государств, приехавших на форум в этом году.

Особый интерес зарубежных специалистов - к экспозициям ведущих российских госкорпораций и предприятий промышленности. Это "Вертолеты России", "Алмаз-Антей", Рособоронэкспорт, Объединенная авиационная корпорация. Накануне на полигоне "Алабино" прошла демонстрация возможностей лучших боевых машин Вооруженных сил России, включая реактивные системы залпового огня и новейшие ракетные комплексы. Гостям показали даже танковый балет - зрелищные трюки исполнили экипажи танков Т-80.

Авиационный кластер развернут на аэродроме "Кубинка", здесь проходят выступления авиационных пилотажных групп "Стрижи" (на самолетах МиГ-29) и "Русские витязи" (на самолетах Су-ЗОСМ), а также демонстрация беспилотников. Здесь же развернута экспозиция "Хмеймим", посвященная размещению российского военного контингента на аэродроме в Сирии.

Самым зрелищным событием форума обещает стать военное шоу "Вежливые люди", которое начиная с 28 июня будет проходить на полигоне "Алабино" с привлечением более 250 единиц техники и с участием подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск.


Александра Белуза Фото: Сергей Куксин

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