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28.06.2019
ТАСС

Минобороны подписало контракт на 98 вертолетов Ми-28НМ

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Ми-28НМ
Ми-28НМ.
Источник изображения: © Фото : Григорий Ш. / RussianPlanes.net

В целом на "Армии-2019" было подписано 46 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ заключило с холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщил журналистам в четверг на форуме "Армия-2019" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Ранее сообщалось о подписании на "Армии-2019" 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе на поставку вертолетов Ми-28НМ.

"Мне особо об этом говорить нельзя, но 98 вертолетов", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве вертолетов.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Ми-28НМ, в частности, получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Ка-52

Также он рассказал, что модернизация вертолета Ка-52 повысит не только характеристики винтокрылой машины, но и ее вооружения.

"Открыта опытно-конструкторская работа. Это призвано повысить характеристики как вертолета, так и вооружения. Будем выполнять эту работу в ближайшее время", - сказал Криворучко.

По его словам, в следующем году будут заключаться контракты уже на Ка-52М (модернизированную версию).

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Ка-52
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