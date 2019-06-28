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28.06.2019
Военное обозрение

Сроки ввода в строй ТАРКР "Адмирал Нахимов" снова сдвигаются

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Прояснилась дальнейшая судьба атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Как сообщает на площадке форума "Армия-2019" глава "Севмаша" Михаил Будниченко, этот крейсер проекта 1144 "Орлан" будет передан ВМФ РФ для дальнейшей эксплуатации в 2022 году.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящий момент, по словам Будниченко, на ТАРКР "Адмирал Нахимов" уже завершены корпусные работы.

Михаил Будниченко цитирует ТАСС:

Ведётся загрузка на боевой корабль систем и механизмов.

Ранее сообщалось, что тяжёлый атомный ракетный крейсер может получить новейшие вооружения различных типов, включая крылатые ракеты морского базирования.

На самом деле, ремонт крейсера превратился в более чем затяжное мероприятие. Начался он в 1999 году. За это время в прессе появлялись разные публикации вплоть до публикаций о якобы готовности отправить боевой корабль на металлолом. Потом в СМИ появились заявления официальных лиц о том, что "Адмирал Нахимов" будет возвращён в состав флота в 2021 году. В 2017 году пресс-служба Минобороны РФ опубликовала заявление, в котором утверждалось, что ремонт крейсера завершат в 2020 году. То есть, сроки снова сдвигаются.

Изначально крейсер носил название "Калинин". Был заложен в мае 1983 года, а в 1988 году введён в эксплуатацию ВМФ СССР. В 1992 году боевой корабль переименовали в честь прославленного адмирала Нахимова.

Если говорить о характеристиках боевого корабля, то они следующие: полное водоизмещение – почти 26,2 тыс. тонн, длина 251 м, ширина 28,5 м, осадка – 9,1 м. Экипаж – более 700 человек, включая почти 100 офицеров. Дальность плавания на атомных реакторах не имеет ограничений. ТАРКР имеет авиакрыло в виде трёх вертолётов палубной авиации. До ремонта в качестве основного вооружения нёс на борту 20 ПКР "Гранит".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
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Минoбороны РФ
Севмаш
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Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
АРМИ-20XX
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